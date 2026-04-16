Viajes
16 de abril de 2026 - 15:50

Desconexión y astroturismo en el Desierto de la Tatacoa, Colombia

Desierto de la Tatacoa, Colombia.
Desierto de la Tatacoa, Colombia.Shutterstock

A pocas horas de las montañas andinas, el Desierto de la Tatacoa ofrece otro ritmo: caminos de tierra, formaciones rojizas y grises, y noches en las que el cielo se vuelve protagonista. Este paisaje del sur de Colombia se recorre mejor sin apuro, entre caminatas al atardecer y sesiones de observación astronómica que convierten la desconexión en una experiencia tangible.

Por ABC Color

La Tatacoa está en el departamento del Huila, al sur de Colombia, entre los municipios de Villavieja y Baraya, en el valle del río Magdalena.

La puerta de entrada más habitual es Villavieja, un pueblo cálido y tranquilo desde donde salen los recorridos hacia las distintas zonas del desierto.

Desierto de la Tatacoa, Colombia.
Desierto de la Tatacoa, Colombia.

Para llegar, muchos viajeros combinan bus o vuelo hasta Neiva (capital del Huila) y desde allí continúan por carretera hasta Villavieja; el tramo final hacia el desierto se hace en vehículo, mototaxi o transporte contratado.

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Qué hacer en el Desierto de la Tatacoa

La Tatacoa se vive a pie. Los senderos atraviesan laberintos naturales de arcilla, pequeñas cañadas y miradores bajos que se iluminan con el sol de la tarde.

Desierto de la Tatacoa, Colombia.
Desierto de la Tatacoa, Colombia.

Es un destino pensado para la fotografía: los tonos cambian con la hora, y las sombras dibujan líneas nuevas sobre la tierra. Durante el día, las actividades suelen concentrarse en caminatas guiadas, recorridos en bicicleta por caminos abiertos y paradas breves para entender cómo este territorio fue moldeado por el tiempo.

Desierto de la Tatacoa, Colombia.
Desierto de la Tatacoa, Colombia.

El atardecer marca otro pulso: el calor baja, el paisaje se vuelve más amable y el silencio parece expandirse.

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Lugares imperdibles para visitar

Dos sectores organizan la primera visita. El Cuzco (también llamado “zona roja”) reúne las postales más conocidas: corredores estrechos, paredes ocres y figuras caprichosas que invitan a perderse con orientación local.

Desierto de la Tatacoa, Colombia.
Desierto de la Tatacoa, Colombia.

La Los Hoyos o “zona gris” cambia el registro: un terreno más claro y suave, con formas redondeadas que recuerdan un escenario lunar.

Cerca de Villavieja, el Museo Paleontológico suma contexto al viaje con piezas y relatos sobre hallazgos de la región, una parada breve que ayuda a leer el paisaje con otros ojos.

Astroturismo: cuando la noche toma el control

Si la Tatacoa seduce de día, de noche se vuelve un destino de astroturismo. La baja presencia de luces y el horizonte abierto favorecen la observación: constelaciones nítidas, la Vía Láctea en noches despejadas y sesiones de telescopio en observatorios y puntos de encuentro locales.

Desierto de la Tatacoa, Colombia.
Desierto de la Tatacoa, Colombia.

Muchas experiencias incluyen charlas sencillas para identificar estrellas y planetas, además de tiempo libre para mirar en silencio, acostado sobre la tierra tibia que todavía guarda algo del sol.

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Cuándo viajar, clima y datos útiles

La Tatacoa mantiene un clima seco y caluroso la mayor parte del año, con días de sol intenso y noches que pueden sentirse frescas.

Desierto de la Tatacoa, Colombia.
Desierto de la Tatacoa, Colombia.

Para caminar con más comodidad, conviene organizar actividades temprano y hacia el final de la tarde.

En términos de temporada, los meses más secos suelen concentrarse entre diciembre y marzo y entre julio y agosto, cuando el cielo nocturno acostumbra a mostrarse más despejado.

Villavieja funciona como base práctica: allí se encuentran alojamientos sencillos y opciones para cenar temprano antes de salir a mirar el cielo. En el desierto también hay hospedajes de estilo rústico, ideales para dormir cerca de los senderos y estirar la noche sin apuros.