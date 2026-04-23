Viajes
23 de abril de 2026 - 07:51

Tras ataque armado, pirámides de Teotihuacán vuelven a recibir visitantes

Turistas visitan la zona arqueológica de Teotihuacán en Teotihuacán, Estado de México, el 22 de abril de 2026. El emblemático sitio, famoso en todo el mundo, ha reabierto oficialmente días después de que un atacante armado matara a una persona, una mujer canadiense, hiriera a otras 13 y luego se quitara la vida en el lugar.
Turistas visitan la zona arqueológica de Teotihuacán en Teotihuacán, Estado de México, el 22 de abril de 2026. El emblemático sitio, famoso en todo el mundo, ha reabierto oficialmente días después de que un atacante armado matara a una persona, una mujer canadiense, hiriera a otras 13 y luego se quitara la vida en el lugar.221047+0000 ZINA DESMAZES

Teotihuacán, México, reabrió sus puertas el miércoles tras el ataque armado que dejó una canadiense muerta y 13 heridos. El agresor, influenciado por la masacre de Columbine, fue abatido en el incidente, que generó medidas de seguridad reforzadas.

Por AFP

El sitio arqueológico mexicano de Teotihuacán, donde el lunes ocurrió un ataque armado que dejó a una canadiense muerta y 13 turistas extranjeros heridos, reabrió este miércoles con varias medidas de seguridad.

Las populares pirámides, localizadas a unos 50 kilómetros de Ciudad de México, fueron el escenario de un tiroteo desatado por Julio César Jasso Ramírez, un mexicano de 27 años influenciado por la masacre de Columbine y los sacrificios prehispánicos. 

Turistas visitan la zona arqueológica de Teotihuacán este miércoles, luego de reabrir sus puertas al público bajo un fuerte dispositivo de seguridad, después de que se produjera un tiroteo el pasado lunes que dejó a una turista canadiense muerta.
Turistas visitan la zona arqueológica de Teotihuacán este miércoles, luego de reabrir sus puertas al público bajo un fuerte dispositivo de seguridad, después de que se produjera un tiroteo el pasado lunes que dejó a una turista canadiense muerta.

Tras el incidente, se anunció un cierre indefinido pero el sitio arqueológico volvió a recibir a los visitantes. Su seguridad ha sido reforzada con elementos de las fuerzas federales.

Lea más: El atacante de Teotihuacán admiraba la masacre de Columbine y a Hitler, según medios

“Íbamos a venir el lunes, pero por suerte no encontramos guía”, dice a la AFP Edouard Barbier, un turista belga de 35 años que viaja con su familia, incluidos dos niños.

Esta vista aérea muestra a turistas visitando las pirámides de la zona arqueológica de Teotihuacán en Teotihuacán, México, el 22 de abril de 2026.
Esta vista aérea muestra a turistas visitando las pirámides de la zona arqueológica de Teotihuacán en Teotihuacán, México, el 22 de abril de 2026.

“Vimos que fue un incidente aislado, así que decidimos que valía la pena venir (...) no sentimos que sea inseguro”, añadió.

El ataque del lunes se produjo hacia el mediodía, cuando Jasso Ramírez sacó una pistola de fabricación estadounidense, abrió fuego en plena pirámide de la Luna y tomó como rehenes a numerosas personas.

Según testigos, disparó directamente contra una canadiense, que murió por las heridas. Los 13 lesionados son de Canadá, Colombia, Estados Unidos y Brasil.

Los elementos de seguridad revisaron este miércoles tanto a personas como vehículos, con apoyo incluso de espejos para observar por debajo los motores, constató un equipo de la AFP.

Segundo sitio prehispánico más frecuentado del país

Los comerciantes de la zona también dieron la bienvenida a la reapertura.  

“Es nuestro sustento para nuestras familias (...) sin ningún temor, sin ningún miedo, porque tenemos mucha vigilancia”, comentó Agustín Sánchez, un vendedor de artesanías de 54 años.

Turistas visitan la zona arqueológica de Teotihuacán este miércoles, tras su reapertura al público bajo un fuerte dispositivo de seguridad, luego de un tiroteo ocurrido el lunes que dejó muerta a una turista canadiense.
Turistas visitan la zona arqueológica de Teotihuacán este miércoles, tras su reapertura al público bajo un fuerte dispositivo de seguridad, luego de un tiroteo ocurrido el lunes que dejó muerta a una turista canadiense.

Según las autoridades, el atacante, quien murió en el lugar, actuó en solitario y padecía “una psicopatía” que lo llevó a imitar crímenes cometidos en otras regiones.

Lea más: Revelan los movimientos previos y en qué se inspiró el atacante de Teotihuacán

Entre las pertenencias de Jasso Ramírez se encontraron imágenes y manuscritos que refieren a hechos violentos, como la masacre en la escuela estadounidense de Columbine ocurrida el 20 de abril 1999.

Una turista estadounidense que estuvo retenida por el atacante relató que el hombre se refirió de manera expresa a Columbine. También les advirtió que las pirámides eran “un sitio de sacrificios” y no para hacer “fotitos”.

Teotihuacán es el segundo sitio prehispánico más frecuentado del país y este incidente se produce a menos de dos meses de que se inaugure el Mundial de Fútbol 2026, que coorganizan México, Estados Unidos y Canadá.