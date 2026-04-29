Turismo interno: tres museos que invitan a descubrir la historia y la cultura en Cordillera

Desde el museo, se puede hacer turismo interno en Piribebuy y conectar con una ciudad cargada de historia. Una de las paradas obligatorias es el Museo Histórico Comandante Pedro Pablo Caballero, ubicado sobre la calle Mariscal Estigarribia, en pleno centro.

Este espacio existe desde 1969 y fue fundado oficialmente como museo por veteranos de la Guerra del Chaco.

La casona mantiene una estructura colonial muy bien conservada, lo que ya de por sí representa un atractivo para quienes visitan la ciudad.

En su interior, los visitantes pueden descubrir una importante colección de objetos históricos, principalmente de la Guerra contra la Triple Alianza (1864–1870) y de la Guerra del Chaco (1932–1935).

Entre las piezas más llamativas se encuentra el tradicional poncho de 60 listas que perteneció a Agustín Barboza, considerado una verdadera joya artesanal de Piribebuy.

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Este tipo de experiencias permite no solo aprender, sino también valorar el legado cultural de la comunidad.

El museo cuenta con acceso gratuito y puede ser visitado de martes a domingo, de 7:00 a 12:00.

Altos

El turismo interno también invita a llegar hasta la ciudad de Altos para conocer el Museo Luis Alberto del Paraná, ubicado en el barrio centro con un espacio cultural que rinde homenaje a uno de los mayores exponentes de la música paraguaya.

El sitio no solo preserva la memoria del artista, sino también impulsa actividades artísticas y culturales que fortalecen la identidad local.

Al recorrer el museo, los visitantes pueden observar fotografías, objetos personales y materiales que reflejan la trayectoria de Luis Alberto del Paraná, cuyo nombre real era Luis Osmer Meza. Nacido en Altos en 1926, se convirtió en un embajador de la música paraguaya en el mundo, logrando reconocimiento internacional con su talento.

El acceso al museo es gratuito y está habilitado todos los días desde las 9:00, lo que lo convierte en una opción accesible para todo público.

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Caacupé

Finalmente, en Caacupé, capital espiritual del Paraguay, también se puede hacer turismo interno en familia visitando el Museo de la Basílica de Caacupé.

Este espacio, ubicado en la parte baja del Santuario, detrás de la capilla San Roque González de Santa Cruz, resguarda una valiosa colección que refleja más de 400 años de historia, arte y religiosidad.

Dentro del museo se pueden apreciar fotografías antiguas, restos del antiguo templo construido en 1846 durante el gobierno de Carlos Antonio López, así como materiales que narran la evolución de la devoción mariana en el país.

También se destacan registros de acontecimientos históricos como las visitas de Juan Pablo II en 1988 y Francisco en 2015.

El lugar cuenta con guías que acompañan el recorrido y relatan a los visitantes el origen de la Virgen de los Milagros de Caacupé y la construcción de los templos a lo largo del tiempo.

Durante los fines de semana, el museo abre de 8:00 a 17:00 y el costo de acceso es de G. 4.000, recibiendo a numerosos turistas que llegan con fe y curiosidad para conocer más sobre este emblemático sitio.

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