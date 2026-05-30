III Foro Iberoamericano de Turismo se celebrará en Honduras del 1 al 3 de junio

El evento, que será inaugurado por el presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, reunirá a alrededor de 1.000 participantes y se celebrará bajo el lema 'Tecnología y desarrollo: inteligencia que potencia territorios'.

Entre los participantes al foro figuran el secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y director de Relaciones con Iberoamérica del Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Narciso Casado.

Entes como Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entre otros, respaldan el foro oficial de los encuentros empresariales de las Cumbres Iberoamericanas.

Según los organizadores del foro, más de diez representantes de gobiernos, 20 instituciones, 23 organizaciones empresariales, 500 empresas y numerosas fundaciones, asociaciones, gremios de la industria turística, universidades y expertos de toda Iberoamérica, asistirán a las jornadas para conocer cómo avanza el turismo hacia un modelo más inteligente y humano.

El evento será un espacio de diálogo, reflexión y construcción de alianzas estratégicas para el futuro del sector en la región.

Durante las jornadas se conocerá sobre "cuestiones de máxima actualidad para la industria turística, como la gobernanza y la acción público-privada, analizando cómo la inteligencia territorial, el análisis de datos y la cooperación multinivel están redefiniendo la gestión turística y la toma de decisiones en tiempo real", subrayó un comunicado de los organizadores.

Asimismo, añadió que el segundo eje pondrá el foco en la productividad y competitividad empresarial, abordando los nuevos modelos de negocio, la transformación digital de las empresas turísticas, la financiación del sector y el reto de reducir la brecha tecnológica de las micros, pequeñas y medianas industrias turísticas.

También, la inclusión y la empleabilidad protagonizarán el tercer bloque temático, con debates sobre formación, talento, nuevas competencias profesionales, impacto de la automatización y generación de oportunidades laborales accesibles y sostenibles para jóvenes, mujeres y comunidades locales.

La atención del foro también estará centrada en la sostenibilidad y adaptabilidad de los destinos turísticos ante un escenario global marcado por los desafíos climáticos, geopolíticos y sociales, poniendo especial atención en el turismo regenerativo, la resiliencia territorial y el uso de la tecnología para anticipar riesgos y mejorar la sostenibilidad de los destinos.

Entre otros participantes figuran representantes de la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes, WINT-World Indigenous Tourism Alliance; la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, Fundación Carolina, Zona Franca de Cádiz, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, junto a numerosas organizaciones multilaterales, universidades, entidades de cooperación internacional y fundaciones vinculadas al desarrollo turístico regional.

Se suman presidentes y representantes de organizaciones empresariales turísticas, cámaras de comercio, asociaciones hoteleras, gremios turísticos, operadores turísticos, empresas tecnológicas y entidades vinculadas a la innovación y transformación del sector procedentes de toda Iberoamérica.

San Pedro Sula es la segunda ciudad más importante de Honduras y cercana a algunos de los principales destinos turísticos del país centroamericano como las ruinas mayas de Copán, la Fortaleza de San Fernando de Omoa (herencia de los españoles), parques nacionales y playas en el Caribe.