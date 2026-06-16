Fiesta patronal en San Juan Bautista: habrá misa, juegos y comidas típicas

Este 24 de junio, la Iglesia Católica conmemora el nacimiento de San Juan Bautista, considerado el profeta que anunció la llegada de Jesucristo y quien lo bautizó en el río Jordán.

Es una de las pocas celebraciones dedicadas al nacimiento de un santo, junto con la Navidad de Jesús y la Natividad de la Virgen María.

En ese contexto, la capital del departamento de Misiones —cuyo patrono protector es este santo— lo celebrará con toda la feligresía y la comunidad en general; se realizarán diversas actividades, tanto religiosas como tradicionales.

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Las actividades religiosas comprenden el novenario en honor a San Juan Bautista, que se inició el pasado 14 de junio y se extenderá hasta el día 22.

La víspera se celebrará el 23 de junio, mientras que la jornada central, el 24, comenzará con la tradicional serenata al santo patrono a las 7:00.

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Por la tarde, a las 17:00, se oficiará la santa misa presidida por monseñor Osmar López, obispo de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú. Al término de la eucaristía, se llevará a cabo la procesión con la imagen del santo por las principales avenidas de la ciudad.

Entre las celebraciones tradicionales y culturales que se desarrollan en toda la ciudad se encuentran las fiestas del sanjuanaso en los distintos barrios.

Uno de los eventos más destacados tendrá lugar el día 20 de junio, a partir de las 20:00, en el auditorio Agustín Barrios: se trata de “Noche de Raíces y Serenatas”.

La propuesta incluye un espectáculo musical en vivo, con la participación de artistas y músicos locales reconocidos, además de invitados procedentes de Asunción. El repertorio reunirá géneros tradicionales y populares —boleros, polkas, guaranias, valses, tangos y chamamés—, con especial protagonismo para los jóvenes talentos de la zona.

Otra actividad organizada para los festejos es el San Juan Ara Guasu, que se realizará el día 23 de junio como actividad previa a la festividad, en la plaza Boquerón desde las 18:00.

Allí habrá cantinas con distintas comidas típicas de la región: batiburrillo, chorizo sanjuanino, chatasca, y platos propios de la temporada como el pastel mandi’o, pajagua mascada, caburé y mbeju, entre otras delicias culinarias.

Para cerrar el programa patronal, el 28 de junio se llevará adelante el tradicional desfile de caballería y la fiesta campestre del Club 24 de Junio desde las 9:00. En esta actividad participarán diversas agrupaciones, tanto del departamento de Misiones como de otras zonas del país.