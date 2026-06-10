El bien común para una vida digna, será tema de la fiesta patronal de San Juan Bautista

Monseñor Osmar López invita a toda la feligresía a celebrar juntos la solemnidad de San Juan Bautista, patrono y titular de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú. Con su vida y su palabra, señaló a Cristo como el Cordero de Dios y preparó el camino del Señor.
Las actividades comienzan con el novenario, este domingo 14 de junio en la Catedral de San Juan Bautista, bajo el lema: “Promover el bien común para una vida digna”.
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Todos los días se rezará el Santo Rosario a las 17:30, seguido de la Santa Misa a las 18:00.
“Con alegría nos preparamos para honrar a nuestro santo patrono. Por ello invito cordialmente a toda la comunidad religiosa y a los fieles a participar. Nuestra presencia será una hermosa oportunidad para vivir la comunión, la unidad en la fe y el sentido de pertenencia a nuestra Iglesia”, expresó Monseñor López.
El día litúrgico es el 24 de junio. Ese día la misa será a las 17:00. Presidirá por Monseñor Osmar López. Al finalizar la ceremonia, se realizará la procesión con la imagen de San Juan Bautista por las principales avenidas de la ciudad.
“Invito a todos los fieles a sumarse y motivar a otros hermanos. Damos gracias a Dios por sus dones y pedimos la intercesión de San Juan Bautista por nuestras familias, parroquias y toda la diócesis. Que su ejemplo nos ayude a preparar el camino del Señor en nuestros corazones y en la sociedad”, concluyó López.