El bien común para una vida digna, será tema de la fiesta patronal de San Juan Bautista

Monseñor Osmar López invita a toda la feligresía a celebrar juntos la solemnidad de San Juan Bautista, patrono y titular de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú. Con su vida y su palabra, señaló a Cristo como el Cordero de Dios y preparó el camino del Señor.

Las actividades comienzan con el novenario, este domingo 14 de junio en la Catedral de San Juan Bautista, bajo el lema: “Promover el bien común para una vida digna”.

Lea más: La fe en la resurrección de Jesús marcó la homilía de Pascua del obispo Osmar López en San Juan Bautista

Todos los días se rezará el Santo Rosario a las 17:30, seguido de la Santa Misa a las 18:00.

“Con alegría nos preparamos para honrar a nuestro santo patrono. Por ello invito cordialmente a toda la comunidad religiosa y a los fieles a participar. Nuestra presencia será una hermosa oportunidad para vivir la comunión, la unidad en la fe y el sentido de pertenencia a nuestra Iglesia”, expresó Monseñor López.

El día litúrgico es el 24 de junio. Ese día la misa será a las 17:00. Presidirá por Monseñor Osmar López. Al finalizar la ceremonia, se realizará la procesión con la imagen de San Juan Bautista por las principales avenidas de la ciudad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Invito a todos los fieles a sumarse y motivar a otros hermanos. Damos gracias a Dios por sus dones y pedimos la intercesión de San Juan Bautista por nuestras familias, parroquias y toda la diócesis. Que su ejemplo nos ayude a preparar el camino del Señor en nuestros corazones y en la sociedad”, concluyó López.