Viajes
17 de junio de 2026 a la - 14:09

Sigtuna: ruinas de piedra y runas milenarias en la ciudad más antigua de Suecia

Sigtuna, Suecia.
Sigtuna, Suecia.Shutterstock

A 40 minutos al norte de Estocolmo, Sigtuna aparece como una pausa de historia junto al lago Mälaren: calles bajas, jardines cuidados y, entre todo, piedras rúnicas que siguen contando relatos de hace mil años.

Por Alba Acosta

Dónde queda Sigtuna y cómo llegar

Sigtuna está en la provincia de Uppland, en la costa del Mälaren, uno de los grandes lagos suecos.

Lago en Sigtuna durante la primavera, Suecia.
Lago en Sigtuna durante la primavera, Suecia.

Es una escapada clásica desde la capital: se llega en auto o bus desde Estocolmo y también es muy accesible desde el aeropuerto Arlanda, ideal para una primera o última noche con aire de pueblo.

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Qué hacer en Sigtuna: un paseo entre runas y ribera

El recorrido suele empezar en Stora Gatan, considerada la calle principal más antigua del país.

Sigtuna, Suecia. Vista interior de uno de los ayuntamientos Pequeños de Europa. Fue diseñado en la década de 1740.
Sigtuna, Suecia. Vista interior de uno de los ayuntamientos Pequeños de Europa. Fue diseñado en la década de 1740.

Entre cafés y tiendas pequeñas, el paso se vuelve lento, casi inevitablemente, porque a cada cuadra aparecen piedras rúnicas: estelas talladas con inscripciones vikingas, muchas aún en su lugar original o reubicadas a pocos metros, perfectas para una caminata con paradas constantes.

Entrada y el cartel al Museo Sigtuna, Suecia.
Entrada y el cartel al Museo Sigtuna, Suecia.

Para entender el contexto, el Museo de Sigtuna suma piezas y explicaciones claras sobre la vida en la era vikinga y el nacimiento de la ciudad hacia fines del siglo X.

Desde ahí, el plan se abre hacia la costa: el paseo junto al Mälaren invita a caminar al atardecer, alquilar una bicicleta o simplemente sentarse frente al agua, donde es común ver cisnes, patos y otras aves en la orilla.

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Lugares imperdibles: ruinas, miradores y una postal sueca

Iglesia de San Olof en Sigtuna, Suecia.
Iglesia de San Olof en Sigtuna, Suecia.

Entre los puntos más emblemáticos están las ruinas de antiguas iglesias medievales, como St. Olof, St. Lars y St. Per: muros de piedra sin techo que enmarcan el cielo y funcionan como un mapa abierto del pasado.

Ruinas de la iglesia de St. Olof en Sigtuna, Suecia.
Ruinas de la iglesia de St. Olof en Sigtuna, Suecia.

Cerca, el pequeño ayuntamiento (Rådhuset), de fachada rojiza, suma una de las postales más buscadas del centro histórico.

Cuándo viajar, clima y pequeños rituales locales

La mejor época para viajar suele ser de mayo a septiembre, con días largos y temperaturas templadas, ideales para recorrer a pie y disfrutar la ribera.

Casa de madera roja en Sigtuna, la ciudad más antigua de Suecia.
Casa de madera roja en Sigtuna, la ciudad más antigua de Suecia.

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El otoño aporta colores intensos en los parques; el invierno suma atmósfera nórdica y, en fechas cercanas a diciembre, el mercado navideño enciende el casco antiguo con luces, artesanías y sabores especiados.

Interior de Mariakyrkan, Sigtuna, Suecia.
Interior de Mariakyrkan, Sigtuna, Suecia.

En la mesa, el viaje se completa con un fika (café con algo dulce), panes con cardamomo, canela y opciones clásicas suecas con pescado del Báltico y del entorno lacustre. Sigtuna se recorre sin prisa: es parte de su encanto.