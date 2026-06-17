Sigtuna: ruinas de piedra y runas milenarias en la ciudad más antigua de Suecia

Dónde queda Sigtuna y cómo llegar

Sigtuna está en la provincia de Uppland, en la costa del Mälaren, uno de los grandes lagos suecos.

Es una escapada clásica desde la capital: se llega en auto o bus desde Estocolmo y también es muy accesible desde el aeropuerto Arlanda, ideal para una primera o última noche con aire de pueblo.

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Qué hacer en Sigtuna: un paseo entre runas y ribera

El recorrido suele empezar en Stora Gatan, considerada la calle principal más antigua del país.

Entre cafés y tiendas pequeñas, el paso se vuelve lento, casi inevitablemente, porque a cada cuadra aparecen piedras rúnicas: estelas talladas con inscripciones vikingas, muchas aún en su lugar original o reubicadas a pocos metros, perfectas para una caminata con paradas constantes.

Para entender el contexto, el Museo de Sigtuna suma piezas y explicaciones claras sobre la vida en la era vikinga y el nacimiento de la ciudad hacia fines del siglo X.

Desde ahí, el plan se abre hacia la costa: el paseo junto al Mälaren invita a caminar al atardecer, alquilar una bicicleta o simplemente sentarse frente al agua, donde es común ver cisnes, patos y otras aves en la orilla.

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Lugares imperdibles: ruinas, miradores y una postal sueca

Entre los puntos más emblemáticos están las ruinas de antiguas iglesias medievales, como St. Olof, St. Lars y St. Per: muros de piedra sin techo que enmarcan el cielo y funcionan como un mapa abierto del pasado.

Cerca, el pequeño ayuntamiento (Rådhuset), de fachada rojiza, suma una de las postales más buscadas del centro histórico.

Cuándo viajar, clima y pequeños rituales locales

La mejor época para viajar suele ser de mayo a septiembre, con días largos y temperaturas templadas, ideales para recorrer a pie y disfrutar la ribera.

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El otoño aporta colores intensos en los parques; el invierno suma atmósfera nórdica y, en fechas cercanas a diciembre, el mercado navideño enciende el casco antiguo con luces, artesanías y sabores especiados.

En la mesa, el viaje se completa con un fika (café con algo dulce), panes con cardamomo, canela y opciones clásicas suecas con pescado del Báltico y del entorno lacustre. Sigtuna se recorre sin prisa: es parte de su encanto.