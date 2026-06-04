Mallorca: la Sierra de Tramuntana y el lujo discreto de los pueblos de piedra

En el noroeste de Mallorca, España, la Sierra de Tramuntana dibuja una columna vertebral de montañas, bancales de olivos y pueblos color miel que parecen tallados en la roca. A pocos kilómetros de Palma y su aeropuerto, el paisaje cambia rápido: carreteras que trepan, miradores sobre el Mediterráneo y una calma elegante que se siente más que se exhibe.

La Tramuntana recorre la costa norte y oeste de la isla, desde las cercanías de Pollença y el Cap de Formentor hasta Andratx. La manera más práctica de explorarla es en auto por la ruta MA-10, que enlaza curvas escénicas con paradas inevitables.

También es territorio de bicicleta y senderismo, con rutas señalizadas y caminos históricos entre terrazas de piedra seca.

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Qué hacer: caminos, miradores y calas escondidas

Para caminar, la Ruta de Pedra en Sec (GR-221) atraviesa bosques y antiguos pasos de montaña, ideal en tramos de medio día.

En la costa, el descenso a Sa Calobra y el desfiladero del Torrent de Pareis ofrecen una de las postales más buscadas, especialmente al amanecer o cuando baja la luz.

Quien prefiera agua tranquila puede asomarse a Cala Tuent, de piedras redondas y mar transparente.

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Pueblos de piedra: Valldemossa, Deià, Sóller y Fornalutx

Valldemossa mezcla callecitas empinadas con patios perfumados y cafés discretos; su cartuja y la tradición musical del verano marcan el pulso cultural.

Deià, entre cipreses y el mar, conserva una atmósfera de taller y galería. Sóller suma tranvía antiguo hacia el Port, mercados y arquitectura modernista, mientras Fornalutx aparece como un anfiteatro de casas de piedra entre naranjos.

Datos útiles: cuándo viajar, clima, sabores y particularidades

La mejor época para visitar suele ser primavera y otoño, con días templados y cielos limpios para caminar y conducir sin apuro.

El verano es más caluroso y animado, y el invierno puede traer aire fresco en altura.

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En la mesa mandan el aceite de oliva de la sierra, el pa amb oli, los cítricos de Sóller, la coca de patata de Valldemossa y pescados de costa.

En el cielo, con suerte, se ve el buitre negro planeando sobre los riscos: una presencia silenciosa que acompaña esta Mallorca de piedra, luz y tiempos lentos.