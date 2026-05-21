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21 de mayo de 2026 a la - 08:41

Estocolmo: guía para explorar las islas de la capital sueca y el encanto de Gamla Stan

Gamla Stan con coloridos edificios y torres en Estocolmo, Suecia.
Gamla Stan con coloridos edificios y torres en Estocolmo, Suecia.Shutterstock

Entre el Báltico y el lago Mälaren, Estocolmo se despliega como un mapa vivo de puentes, canales y barrios-isla. La capital sueca queda en el este del país, a unas horas al norte de Copenhague en línea aérea, y se entiende mejor desde el agua: aquí, moverse en barco es parte del paseo.

Por ABC Color

Para quien se pregunta qué hacer en Estocolmo, la respuesta empieza por enlazar islas como si fueran estaciones de un mismo paseo. Los ferries urbanos y los barcos del transporte público conectan muelles y barrios con vistas cambiantes: fachadas color manteca, lanchas que cruzan silenciosas y, en días claros, un horizonte que mezcla cúpulas y bosques.

Un buen primer recorrido cruza hacia Djurgården, isla verde y cultural donde se camina entre parques y museos.

Estocolmo, Suecia.
Estocolmo, Suecia.

Muy cerca, Skeppsholmen y Kastellholmen ofrecen pasarelas tranquilas, arte y panorámicas del centro.

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Gamla Stan: callejones, plazas y oro viejo

Estocolmo, Suecia: Plaza Stortorget.
Estocolmo, Suecia: Plaza Stortorget.

En el corazón de la ciudad, Gamla Stan condensa la Estocolmo medieval en calles angostas y empedradas que desembocan en plazas pequeñas.

Gamla Stan, Estocolmo, Suecia.
Gamla Stan, Estocolmo, Suecia.

Entre los lugares emblemáticos para visitar aparecen el Palacio Real, la catedral Storkyrkan y el entorno de Stortorget, con sus casas de colores y cafés donde la pausa se llama fika: café fuerte, charla y un bollo de canela recién hecho.

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Storkyrkan (Catedral de Estocolmo), Suecia.
Storkyrkan (Catedral de Estocolmo), Suecia.

Cerca, el Nobel Prize Museum suma una parada ligera, ideal para alternar historia con caminata.

Miradores y barrios con pulso local

Para cambiar de escala, Södermalm mezcla tiendas de diseño, galerías y miradores sobre el agua; al atardecer, los puntos altos regalan la postal de las agujas de Gamla Stan y las barcazas en movimiento.

En el centro, incluso el metro se vuelve plan: varias estaciones funcionan como galería subterránea, perfecta si el clima se pone fresco.

Archipiélago: una escapada de día entre islas

A pocos kilómetros, el archipiélago de Estocolmo suma miles de islas. En una salida corta, Fjäderholmarna queda a tiro de barco y combina senderos, artesanías y muelles para sentarse a mirar.

Bollos de canela, Estocolmo, Suecia.
Bollos de canela, Estocolmo, Suecia.

Con más tiempo, rutas hacia Vaxholm acercan fortalezas, casas de madera y esa sensación nórdica de costa recortada. En el trayecto no es raro ver cisnes y aves marinas; en algunas zonas del archipiélago, también focas.

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Cuándo viajar y qué probar

La mejor época para visitar Estocolmo suele ser entre mayo y septiembre, con días largos y temperaturas templadas, ideales para navegar y caminar.

El invierno trae aire nítido, luz baja y escenarios fotogénicos. En el calendario, Midsommar (junio) aporta guirnaldas y celebraciones al aire libre, y en diciembre la tradición de Santa Lucía ilumina iglesias y calles.

En la mesa, además del fika, aparecen arenques, salmón, albóndigas suecas y, en temporada, cangrejos de río en cenas extendidas.