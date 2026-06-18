Venezuela propone a Catar ser invitado de honor de su Feria Internacional de Turismo 2026

La invitación fue hecha por la ministra de Turismo, Daniella Cabello, durante una reunión con el embajador catarí en Caracas, Salman Nabit Mubarak Abdullah Al-Khulaifi, como un "nuevo paso en el fortalecimiento de los vínculos turísticos y económicos entre ambas naciones", según la nota.

Cabello describió la Fitven como "una de las principales vitrinas de promoción turística y comercial de la región" y un "espacio donde Venezuela muestra al mundo su diversidad, sus destinos, su cultura y su enorme potencial para el desarrollo económico a través del turismo".

La ministra, hija del titular de Interior y dirigente del chavismo, Diosdado Cabello, solicitó al diplomático coordinar un encuentro virtual con el presidente de Qatar Tourism, Saad Bin Ali Al Kharji, para comenzar a organizar la participación del país árabe.

La funcionaria señaló que la reunión tuvo también como objetivo "seguir fortaleciendo la cooperación turística, las oportunidades de inversión y la conectividad".

El pasado mayo, la catarí Qatar Airways anunció que operará vuelos a Caracas y Bogotá, Colombia, a partir del próximo 22 de julio, con lo que se convertirá en la primera aerolínea del golfo Pérsico en conectar directamente con Venezuela y en la primera del Oriente Medio en volar a ambas capitales americanas.