Paraguarí: cierran acceso al Cerro Perõ por inicio de obras de atracción turística

De acuerdo con un comunicado difundido por la Municipalidad local, bajo la administración de Marcelo Simbrón (Colorado Añeteté), la intervención en el Cerro Perõ marca el inicio de una iniciativa que busca posicionar al municipio como un nuevo polo turístico del país, integrando infraestructura recreativa en un entorno natural de alto valor paisajístico.

El documento oficial señala que la clausura temporal es necesaria para garantizar la seguridad de los visitantes y permitir el avance ordenado de las obras. Durante este periodo, no se permitirá el acceso a la cima del cerro, uno de los puntos más frecuentados por turistas y pobladores locales.

El proyecto contempla la instalación de una “Noria o Rueda de Chicago” en la cúspide del cerro, presentada como un símbolo de modernización turística y una apuesta por atraer un mayor flujo de visitantes nacionales e internacionales.

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En el lugar también se construyó una escalinata de 208 metros en una de las laderas del cerro y se instaló un muelle sobre la laguna natural ubicada en la cima de este emblemático atractivo natural del municipio.

El Cerro Perõ es considerado uno de los atractivos naturales más representativos de la capital del noveno departamento, frecuentado por excursionistas, familias y amantes de la naturaleza, especialmente por sus vistas panorámicas del paisaje natural.

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Antecedentes

Para la concreción de la instalación de la “Noria o Rueda de Chicago”, así como otras obras como la construcción de escalinatas de acceso al cerro, miradores panorámicos, hamacas gigantes, un muelle sobre la laguna natural y el mejoramiento de la plaza La Guardia, se realizó un préstamo de G. 1.437 millones en el Banco Continental, que compromete los royalties municipales hasta noviembre de este año.

La construcción de la denominada “Rueda de Chicago” fue adjudicada a la empresa AGT Constructora, cuyo representante legal es Armín González.