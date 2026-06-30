Ecuador busca impulsar el turismo durante la temporada de avistamiento de ballenas

En una jornada que reunió a operadores, agencias de viajes y prestadores de servicios de distintas provincias del país, el Gobierno buscó "generar acercamientos comerciales" entre operadores de los principales destinos de observación y representantes de la cadena turística nacional para ampliar las oportunidades de negocio.

El objetivo, añadió la cartera de Estado, es diversificar la oferta y fortalecer el posicionamiento de los destinos costeros durante la temporada de avistamiento de los cetáceos.

Según el ministerio, esta actividad beneficia a unas 1.747 personas vinculadas directa e indirectamente a la cadena turística, entre operadoras, guías, embarcaciones autorizadas, alojamientos, restaurantes, artesanos y emprendimientos locales.

Actualmente, Ecuador cuenta con 42 operadoras turísticas que ofrecen servicios de observación de ballenas jorobadas y 115 guías turísticos capacitados para esta actividad

Durante el encuentro también se lanzó la Guía de Avistamiento de Ballenas Jorobadas, una herramienta con información para visitantes y actores del sector.

La temporada se desarrolla en destinos como Salinas y Ayangue, en la provincia de Santa Elena; Puerto López y Manta, en Manabí; y Atacames, en Esmeraldas.