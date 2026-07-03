Portugal: visitá Madeira, la isla que enamora a los viajeros

La isla principal de Madeira, de origen volcánico, impresiona con su geografía escarpada.

El Pico Ruivo, el más alto, regala vistas espectaculares, mientras que el bosque Laurisilva —Patrimonio de la Humanidad— invita a perderse entre su vegetación ancestral.

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Los amantes del trekking encuentran en Madeira uno de los mejores escenarios del continente.

Rutas como la Vereda do Areeiro o las clásicas levadas permiten explorar la isla a pie, entre acantilados, túneles y naturaleza exuberante.

Cultura viva en cada rincón

Funchal, la capital, concentra la historia y la vida cultural de la isla. Su casco antiguo, la Catedral del siglo XV y el Museo de Arte Sacro muestran el alma de Madeira, mezcla de herencia portuguesa e identidad propia.

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La isla vibra con celebraciones como el Festival de las Flores, un espectáculo visual que rinde homenaje a su biodiversidad.

También destaca el Festival del Vino, donde se puede degustar el célebre vino de Madeira en un ambiente festivo y local.

Además, no podés dejar de probar la cocina madeirense, que combina mar y tierra. El pez espada negro con banana, el tradicional Bolo de Mel y, por supuesto, el vino fortificado de la isla son imperdibles para quienes buscan experiencias gastronómicas auténticas.

El Atlántico como escenario

El entorno marino de Madeira es ideal para esnórquel, buceo y avistamiento de delfines y ballenas. Las piscinas naturales de Porto Moniz, esculpidas en lava, son el lugar perfecto para relajarse en un entorno único.

Madeira no es solo un destino de verano: es naturaleza, cultura y aventura en equilibrio perfecto. Un lugar al que siempre se quiere volver.