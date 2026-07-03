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09 de junio de 2025 a la - 10:14

Portugal: visitá Madeira, la isla que enamora a los viajeros

Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Vista desde el teleférico de Funchal-Monte en la ciudad de Funchal, capital de la isla de Madeira, Portugal.
Vista desde el teleférico de Funchal-Monte en la ciudad de Funchal, capital de la isla de Madeira, Portugal.Shutterstock

Montañas, bosques milenarios, gastronomía única y tradiciones: Madeira, el archipiélago portugués en medio del Atlántico, es un destino que seduce por su diversidad natural y cultural. Con clima primaveral todo el año, este rincón apodado la “Perla del Atlántico” ofrece experiencias para todos los gustos.

Por ABC Color

La isla principal de Madeira, de origen volcánico, impresiona con su geografía escarpada.

Pico do Arieiro al Pico Ruivo, Madeira, Portugal.
Pico do Arieiro al Pico Ruivo, Madeira, Portugal.

El Pico Ruivo, el más alto, regala vistas espectaculares, mientras que el bosque LaurisilvaPatrimonio de la Humanidad— invita a perderse entre su vegetación ancestral.

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Bosque Laurisilva, Madeira, Portugal.
Bosque Laurisilva, Madeira, Portugal.

Los amantes del trekking encuentran en Madeira uno de los mejores escenarios del continente.

Pico do Arieiro, Pico Ruivo, Madeira, Portugal.
Pico do Arieiro, Pico Ruivo, Madeira, Portugal.

Rutas como la Vereda do Areeiro o las clásicas levadas permiten explorar la isla a pie, entre acantilados, túneles y naturaleza exuberante.

Bosque Laurisilva, Madeira, Portugal.
Bosque Laurisilva, Madeira, Portugal.

Cultura viva en cada rincón

Vista panorámica de los famosos Carreiros do Monte empujando a los turistas en trineos de mimbre en Funchal, Madeira, Portugal.
Vista panorámica de los famosos Carreiros do Monte empujando a los turistas en trineos de mimbre en Funchal, Madeira, Portugal.

Funchal, la capital, concentra la historia y la vida cultural de la isla. Su casco antiguo, la Catedral del siglo XV y el Museo de Arte Sacro muestran el alma de Madeira, mezcla de herencia portuguesa e identidad propia.

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Funchal, Madeira, Portugal.
Funchal, Madeira, Portugal.

La isla vibra con celebraciones como el Festival de las Flores, un espectáculo visual que rinde homenaje a su biodiversidad.

Festa da Flor o Festival de las Flores en Funchal, Madeira, Portugal.
Festa da Flor o Festival de las Flores en Funchal, Madeira, Portugal.

También destaca el Festival del Vino, donde se puede degustar el célebre vino de Madeira en un ambiente festivo y local.

Bolo de Mel, café, y vino en Madeira, Portugal.
Bolo de Mel, café, y vino en Madeira, Portugal.

Además, no podés dejar de probar la cocina madeirense, que combina mar y tierra. El pez espada negro con banana, el tradicional Bolo de Mel y, por supuesto, el vino fortificado de la isla son imperdibles para quienes buscan experiencias gastronómicas auténticas.

Casas tradicionales coloridas en Santana, isla de Madeira, Portugal.
Casas tradicionales coloridas en Santana, isla de Madeira, Portugal.

El Atlántico como escenario

Madeira, Portugal.
Madeira, Portugal.

El entorno marino de Madeira es ideal para esnórquel, buceo y avistamiento de delfines y ballenas. Las piscinas naturales de Porto Moniz, esculpidas en lava, son el lugar perfecto para relajarse en un entorno único.

Vista desde el mirador de la ruta de Lombo do Mouro cerca de Sao Vicente, Isla de Madeira, Portugal.
Vista desde el mirador de la ruta de Lombo do Mouro cerca de Sao Vicente, Isla de Madeira, Portugal.

Madeira no es solo un destino de verano: es naturaleza, cultura y aventura en equilibrio perfecto. Un lugar al que siempre se quiere volver.