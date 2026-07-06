España espera este verano a 43 millones de turistas extranjeros, un 6 % más

En cuanto al gasto previsto en destino, se espera un desembolso conjunto en el cuatrimestre, hasta septiembre, de 64.000 millones de euros (unos 73.000 millones de dólares), un 10 % más interanual.

Para el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, España "está en un contexto de crecimiento, a pesar de que aún hay incertidumbres geopolíticas".

Las cifras comunicadas han mejorado notablemente las previsiones que para este verano ofreció el Ministerio el pasado marzo, en plena crisis de Oriente Medio, la incertidumbre en el precio de los combustibles y los países emisores.

Los datos positivos del turismo, según añadió Hereu en una rueda de prensa, "se reflejan en el empleo", con más de tres millones de afiliados, un 3,2 % más en tasa interanual, y una reducción de la temporalidad en torno al 20 % (1 de cada 5 trabajadores), frente a la relación 1 de cada 3 de hace un año.

El ministro ve probable llegar a superar la barrera de los 100 millones de turistas extranjeros "a final de año".

Según comentó, si en España se promueven las regiones de interior, la diversificación de las propuestas y la desestacionalización, "se puede seguir creciendo".

Entre enero y mayo, España recibió 36,8 millones de turistas internacionales, un 5 % más que en los cinco primeros meses del año pasado.

El gasto en destino ascendió, en ese periodo, a 50.257 millones de euros, un 7,8 % más.

Todos los datos, apostilló el titular de Turismo, "demuestran que el modelo turístico en España es muy resiliente, ya que, nuevamente, ha afrontado con mucha fortaleza los nuevos desafíos y ha sido capaz de adaptarse a los acontecimientos internacionales".

Si las previsiones oficiales se cumplen para este verano, sumados los datos entre enero y mayo, España podría alcanzar la cifra de 80 millones de turistas extranjeros a 1 de octubre, lo que supondría un récord y, aún, a falta del último trimestre del año.