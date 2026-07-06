Viajes
06 de julio de 2026 a la - 08:32

Senderismo extremo por las montañas Făgăraș y la ruta Transfăgărășan, Rumania

Un excursionista contempla los paisajes de los Cárpatos rumanos, en la cordillera de Făgăraș.
Un excursionista contempla los paisajes de los Cárpatos rumanos, en la cordillera de Făgăraș.Shutterstock

En las montañas Făgăraș, el verano puede durar horas y la tormenta, minutos. Entre senderos altos y la Transfăgărășan, la decisión no es “qué ver”, sino cuánto riesgo querés aceptar.

Por ABC Color

El macizo Făgăraș, en los Cárpatos Meridionales, concentra las mayores alturas de Rumania, con Moldoveanu (2544 metros) y Negoiu (2535 metros) como imanes para quien busca desnivel, filo y continuidad.

La presa de Vidraru, al sur de la ruta de Transfagarasan en Rumania, que llega a los picos más altos de los Cárpatos y conecta Transilvania con Wallachia, cruzando las montañas de Făgăraș.
La presa de Vidraru, al sur de la ruta de Transfagarasan en Rumania, que llega a los picos más altos de los Cárpatos y conecta Transilvania con Wallachia, cruzando las montañas de Făgăraș.

La experiencia real empieza cuando el camino se angosta y el paisaje deja de ser postal: roca suelta, tramos expuestos y un clima que cambia sin negociar.

Ruta Transfăgărășan. Vista aérea de la emblemática autopista de montaña de Rumanía.
Ruta Transfăgărășan. Vista aérea de la emblemática autopista de montaña de Rumanía.

Abajo, la Transfăgărășan corta la montaña con curvas que parecen dibujadas a pulso. No nació para el turismo: fue un proyecto estratégico del régimen de Nicolae Ceaușescu en los años 70, pensado para mover tropas entre Valaquia y Transilvania tras la invasión soviética a Checoslovaquia.

Rumania: pico Șerbota, en los montes Făgăraș.
Rumania: pico Șerbota, en los montes Făgăraș.

Hoy, esa historia se siente en lo físico: túneles, taludes, la escala de una obra hecha a fuerza de montaña y Estado.

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Dificultad, tiempos y el costo de equivocarse

La ruta de Transfaragasán en el cárpato de Rumania.
La ruta de Transfaragasán en el cárpato de Rumania.

El “extremo” en Făgăraș rara vez es técnico; es de resistencia y decisión. La cresta principal puede hacerse por tramos (lo más sensato si no conocés la zona), con refugios y cabañas dispersas, pero no siempre disponibles como uno imagina: el confort es variable y la señal, caprichosa.

Turistas admiran las curvas de la carretera Transfăgărășan desde los montes Făgăraș, en Rumania.
Turistas admiran las curvas de la carretera Transfăgărășan desde los montes Făgăraș, en Rumania.

En verano (julio a septiembre) la Transfăgărășan suele estar abierta; fuera de esa ventana, el acceso se vuelve parte del problema, no de la solución.

Un oso pardo en el bosque de Rumania, montañas Făgăraș.
Un oso pardo en el bosque de Rumania, montañas Făgăraș.

El riesgo típico: niebla que borra marcas, tormentas eléctricas que obligan a bajar de lomo, cambios bruscos de temperatura y fauna que exige prudencia (Rumania tiene una de las mayores poblaciones de osos pardos de Europa).

Lago Bâlea (Lacul Bâlea), Rumanía.
Lago Bâlea (Lacul Bâlea), Rumanía.

Quien combina ruta y trekking suele elegir un esquema mixto: usar la ruta como puerta de entrada —por la zona del lago Bâlea— y caminar un tramo alto, sin prometerse “la travesía completa”.

El lago Bâlea (Lacul Bâlea) es un lago glacial situado en las montañas Făgăraș del sur de los Cárpatos, en el centro de Rumania.
El lago Bâlea (Lacul Bâlea) es un lago glacial situado en las montañas Făgăraș del sur de los Cárpatos, en el centro de Rumania.

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Una decisión más cultural que deportiva

Colorida ruta Transfăgărășan en otoño en Rumania.
Colorida ruta Transfăgărășan en otoño en Rumania.

Los pueblos de acceso —entre Sibiu, Brașov y Curtea de Argeș— viven el pulso corto del verano y el largo del invierno. Entender eso ayuda a decidir: si tu objetivo es la experiencia alpina sin margen para improvisar, necesitás tiempo extra y tolerancia a cambiar el plan.

Ciclismo en los Cárpatos. Transfăgărășan, Rumanía.
Ciclismo en los Cárpatos. Transfăgărășan, Rumanía.

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Si buscás una primera inmersión en Făgăraș, la mejor jugada es aceptar que el extremo no se “conquista”: se administra.