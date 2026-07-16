Barbados anuncia su recuperación económica impulsada por el turismo

"Cuando pregunto a quienes se dedican al turismo qué otro periodo similar podemos recordar en el que se haya dado este volumen de hoteles, construcción y nuevos productos, la mayoría no puede citar un periodo comparable", aseguró Mottley durante la ceremonia de inauguración del nuevo complejo turístico 'Royalton Vessence' en Saint James, en la costa oeste del país.

La mandataria barbadense resaltó que la capital, Bridgetown, está experimentando una transformación estructural destinada a posicionarse como un importante centro de alojamiento y hostelería, con una decena de hoteles recientemente terminados o en construcción.

En este sentido, Mottley defendió la decisión de restaurar los inmuebles existentes e instó a incentivar una mayor densidad de población.

"Si este país quiere financiarse por sí mismo, entonces necesita, en muchos casos, aumentar su densidad, y el statu quo que funcionó para algunos no podrá garantizar una buena calidad de vida para la mayoría", apuntó Mottley.

Mottley señaló durante la ceremonia que el desarrollo tras la independencia del país, que dejó de ser una colonia británica en 1966, se basó en gran medida en propiedades de titularidad local y que la llegada de marcas internacionales representa un cambio necesario, siempre que se mantenga la identidad nacional.

A su juicio, "la inversión es confianza materializada, pero la confianza procedente del exterior siempre debe ir acompañada de confianza interna".

En este contexto, Mottley urgió a la población de Barbados a fortalecer su economía local, donde el turismo representa de manera indirecta el 45 % del producto interior bruto de la isla.

Por último, la primera ministra enfatizó que Barbados tiene un futuro prometedor y agradeció a los inversores hoteleros que han decidido formar parte del futuro del país.

"Habéis decidido formar parte de él. Os lo agradecemos, y debemos seguir adelante con determinación y con un objetivo claro hasta que desarrollemos nuevas industrias", zanjó Mottley.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó en mayo de que alcanzó un Acuerdo de Derecho de Giro (SBA, en inglés) con el Gobierno de Barbados, de 36 meses por un valor aproximado de 260 millones de dólares estadounidenses.

Barbados cambió en 2021 su estatus de monarquía constitucional a república, desvinculándose así de la Corona británica por completo, ya que la isla caribeña había estado ligada a ella a pesar de que dejó de ser una colonia británica en 1966.