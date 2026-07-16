¿Cuánto cuesta viajar de Asunción a Buenos Aires para sumarse a un posible festejo mundialista?

Buenos Aires podría convertirse nuevamente en escenario de una celebración multitudinaria si la selección argentina alcanza el ansiado título en la final del Mundial 2026. Para quienes viven en Paraguay y quieran viajar desde Asunción para participar de los festejos, una de las primeras preguntas es cuánto cuesta llegar hasta la capital argentina.

La distancia entre Asunción y Buenos Aires permite una escapada corta: los vuelos directos tienen una duración aproximada de una hora y cincuenta minutos, lo que convierte al avión en la alternativa más rápida para un viaje de ida y vuelta durante este fin de semana.

Con la final prevista para el domingo 19 de julio, un itinerario posible sería salir de Asunción el sábado 18 y regresar el lunes 20 de julio o el martes 21.

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Pasajes desde Asunción a Buenos Aires: cuánto cuestan

Las tarifas aéreas cambian constantemente según la demanda, la disponibilidad de asientos y los servicios incluidos. En una búsqueda de referencia para esa ruta, las opciones más económicas aparecen generalmente entre las aerolíneas low cost, aunque con condiciones diferentes a las tarifas tradicionales.

La alternativa de menor precio se encuentra en JetSMART, en la que los pasajes pueden partir aproximadamente desde US$ 1104 con tasas no incluidas, para una persona que viaje únicamente con mochila, saliendo el sábado 18 a las 16:05 y regresando el martes 21 a las 13:23.

Sin embargo, al sumar equipaje despachado, elección de asiento u otros servicios adicionales, el costo final puede aumentar.

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Una alternativa es Aerolíneas Argentinas: costaría aproximadamente US$ 1534, saliendo el 18 de Asunción a las 09:45 y regresando recién el miércoles 22 a las 15:45.

En un fin de semana de alta demanda, como el de la final del Mundial, las tarifas aumentan considerablemente.

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El costo real de una escapada mundialista

El pasaje aéreo es solo una parte del presupuesto. Una persona que viaje desde Paraguay para estar en Buenos Aires durante la posible celebración también debe considerar alojamiento, transporte y comidas.

Para un viaje de tres días, el gasto aproximado podría ser:

Pasaje aéreo: entre US$ 1104 y US$ 1534 .

Dos noches de alojamiento: entre US$ 120 y US$ 300 o más , según zona y categoría.

Transporte dentro de Buenos Aires: entre US$ 20 y US$ 40 normalmente, pudiendo ser mucho más el domingo.

Comidas: entre US$ 40 y US$ 100 por día.

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Buenos Aires, el destino de una celebración anunciada

Más allá del resultado deportivo, una final mundialista convierte a Buenos Aires en un destino con enorme atractivo turístico. La posibilidad de recorrer el Obelisco, la avenida 9 de Julio, Puerto Madero o los barrios porteños durante un fin de semana especial suma un componente cultural a una experiencia marcada por el fútbol.

Para los viajeros paraguayos, la cercanía geográfica convierte a la capital argentina en una de las opciones más accesibles para vivir desde cerca un posible festejo mundialista.