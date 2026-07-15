Video: mirá cómo los hinchas de Argentina celebran en Asunción la victoria contra Inglaterra

Minutos después del pitazo final que decretó la victoria albiceleste por 2-1 en Estados Unidos, una marea de hinchas argentinos y simpatizantes ganó la avenida Mariscal López para un festejo que paralizó parte del tránsito.

El punto de la celebración fue frente a la sede de la Casa Argentina, ubicada en la intersección de las avenidas Mariscal López y Brasil.

Equipados con trompetas y banderas, decena de personas vistieron la tradicional camiseta celeste y blanca para sumarse a los cánticos de apoyo al vigente campeón del mundo. Los bocinazos de los automovilistas que pasaban por la zona se acoplaron a la celebración.

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La victoria albiceleste prepara el escenario para una final del Mundial. Argentina se enfrentará a España, que viene de eliminar a Francia en la otra semifinal.

Se espera que para el día del partido decisivo, la Casa Argentina y otros puntos de Asunción vuelvan a convertirse en el epicentro de la pasión futbolera de los residentes rioplatenses en territorio paraguayo.