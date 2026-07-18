Viajes
18 de julio de 2026 a la - 06:00

Qué ver en Bucarest: una ciudad que reinventó su pasado comunista

Bucarest, Rumanía. Amplia pasarela peatonal en la Plaza de la Universidad que muestra un monumento, arquitectura clásica, cafés al aire libre.
Bucarest, Rumanía. Amplia pasarela peatonal en la Plaza de la Universidad que muestra un monumento, arquitectura clásica, cafés al aire libre.Shutterstock

Bucarest, Rumanía, no se visita para “ver monumentos”: se recorre para entender cómo una capital que fue vitrificada por el poder comunista vuelve a ganar escala humana a través del diseño, la reutilización y la cultura urbana.

Por ABC Color

En Rumanía, la palabra “modernización” dejó cicatrices. El ejemplo más visible es el Palacio del Parlamento (la antigua Casa del Pueblo), un coloso levantado sobre barrios demolidos por orden de Ceaușescu.

Parlamento, Bucarest, Rumanía.
Parlamento, Bucarest, Rumanía.

Cerca, el Centro Cívico expone avenidas sobredimensionadas y bloques uniformes: una ciudad pensada para ser mirada desde arriba.

La experiencia hoy es otra: Bucarest se está leyendo desde el nivel de la vereda, donde el diseño funciona como negociación con esa herencia.

Calea Victoriei: el corazón cultural de la nueva Bucarest

La primera pista aparece en Calea Victoriei, el corredor donde el apodo “Pequeño París” no suena a eslogan sino a capas: fachadas belle époque, modernismo interbélico y, detrás, intervenciones actuales que prefieren reparar antes que “maquillar”.

Bucarest, Rumanía. Vista de la calle Calea Victoriei.
Bucarest, Rumanía. Vista de la calle Calea Victoriei.

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En lugar de museos solemnizados, la ciudad empuja al viajero a entrar y salir: galerías pequeñas, librerías-curaduría y cafés que operan como salas de estar públicas.

Ateneo rumano en Bucarest, Rumania, en la avenida Victoriei (Calea Victoriei).
Ateneo rumano en Bucarest, Rumania, en la avenida Victoriei (Calea Victoriei).

¿Qué estética domina? En Bucarest, es una mezcla de materiales austeros, tipografías cuidadas y un gusto por lo imperfecto que no es moda, sino memoria.

Lipscani: donde el turismo y la creatividad conviven

En el casco viejo (Lipscani), el conflicto se siente más nítido: turismo nocturno versus una escena creativa que busca espacio.

Bucarest, Rumanía. El interior del famoso restaurante histórico Caru' cu Bere en el centro histórico de Lipscani.
Bucarest, Rumanía. El interior del famoso restaurante histórico Caru' cu Bere en el centro histórico de Lipscani.

Vale ir de día. Se ven locales que ocupan plantas bajas recuperadas y patios interiores donde el diseño rumano —muebles, cerámica y gráfica— convive con edificios que todavía muestran desgaste.

Bucarest, Rumanía. El interior de Carturesti Carusel, una librería en Lipscani, el casco antiguo.
Bucarest, Rumanía. El interior de Carturesti Carusel, una librería en Lipscani, el casco antiguo.

Esa fricción es parte del atractivo: Bucarest no es “bonita” de forma uniforme, pero sí intensa para quien viaja en busca de cultura contemporánea.

Casco antiguo de Bucarest, Rumanía.
Casco antiguo de Bucarest, Rumanía.

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Cuándo viajar a Bucarest y qué barrios recorrer

Para decidir cuándo ir, la primavera y los primeros meses del otoño ofrecen caminatas largas sin el calor pesado del verano.

Si el interés está en la arquitectura y la historia, conviene empezar por el Parlamento y seguir hacia el norte por Calea Victoriei. En cambio, quienes buscan diseño emergente, cafeterías y vida de barrio encontrarán en Cotroceni un recorrido más pausado y residencial.