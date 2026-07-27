Alagoas te espera: cómo llegar y qué ver en este paraíso brasileño

Dónde queda Alagoas y cómo llegar

Alagoas está en el Nordeste de Brasil, entre Pernambuco y Sergipe, con Maceió como capital costera. La puerta de entrada más directa es el Aeropuerto Zumbi dos Palmares (MCZ), a unos 25 kilómetros de Maceió; desde allí se sigue en auto, transfer o apps.

También se llega por ruta desde Recife o Salvador, pero las distancias vuelven clave la elección de base: Maceió funciona para una primera inmersión urbana y de playas cercanas; el norte del estado pide dormir afuera.

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Qué ver en Alagoas, Brasil

En Maceió, Pajuçara y Ponta Verde muestran el “día a día” alagoano: jangadas al amanecer, veredas con puestos de agua de coco, y un ritmo de ciudad balnearia que no se disfraza de paraíso deshabitado.

Hacia el norte aparece la Costa dos Corais, un área protegida donde el atractivo real son las piscinas naturales que se abren con marea baja: Maragogi es el nombre más famoso, pero el viajero que busca menos ruido suele mirar a São Miguel dos Milagres y sus playas largas, con infraestructura más discreta.

La experiencia depende de la tabla de mareas: sin ese dato, el “turquesa” se vuelve simplemente mar.

Para entender Alagoas más allá del agua, la Serra da Barriga (cerca de União dos Palmares) coloca el viaje en otra escala: allí estuvo el Quilombo dos Palmares, símbolo de resistencia afrobrasileña. Es un desvío que cambia el relato del estado.

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En el sur, Penedo ofrece casonas y orillas del río São Francisco: otra Alagoas, más lenta y continental.

Qué se puede comer en Alagoas

El sabor local es de mar y coco: sururu (molusco) en caldo o guiso, peixada con leche de coco, y tapiocas hechas al momento.

En desayunos aparecen cuscuz con manteiga de garrafa y frutas.

Para cerrar, cocadas y dulces de coco: simples, insistentes, memorables.

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Mejor época para ir a Alagoas

Para más sol y mar claro, suele convenir de septiembre a marzo.

Entre abril y agosto aumentan las lluvias en la región; no arruinan el viaje, pero pueden opacar las piscinas naturales.

En cualquier mes, el mejor “pronóstico” es la marea: organizar salidas por marea baja define lo que Alagoas promete.