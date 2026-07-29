Viajes
29 de julio de 2026 a la - 10:49

Ostras y dunas: el estilo de vida relajado de la costa atlántica en Arcachon, Francia

Duna del Pilat, Arcachon, Francia.
Duna del Pilat, Arcachon, Francia.Shutterstock

En el Bassin d’Arcachon, la vida se mide por mareas: mañana de playa abierta al Atlántico, mediodía de ostras en una cabane, tarde de dunas. La decisión es si ese “modo pausa” es tu viaje o tu frustración.

Por ABC Color

Dónde queda y cómo llegar

Arcachon está en el suroeste de Francia, región de Nueva Aquitania (département de Gironde), a unos 55 kilómetros de Burdeos. Llegar es simple: tren regional desde Bordeaux Saint-Jean (alrededor de una hora) y, desde París, TGV hasta Burdeos más conexión a Arcachon.

Playa y paseo marítimo entre el muelle de Eyrac y el muelle de Thiers en Arcachon, Francia.
Playa y paseo marítimo entre el muelle de Eyrac y el muelle de Thiers en Arcachon, Francia.

En avión, el aeropuerto Bordeaux–Mérignac queda a menos de 70 kilómetros; desde allí, tren o auto. Una vez en destino, la lógica es caminar o moverse en bici: el centro es compacto y la costa se descubre mejor sin apuro.

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Entre la Duna y el “bassin”

Arcachon se presenta con una bahía semicerrada donde conviven balneario, bosques de pinos y criaderos de ostras.

Personas en parapente en la Gran Duna de Pilat, cuenca de Arcachon, Nouvelle Aquitaine, Francia.
Personas en parapente en la Gran Duna de Pilat, cuenca de Arcachon, Nouvelle Aquitaine, Francia.

La gran atracción natural es la Dune du Pilat, a pocos kilómetros, una pared de arena que cambia con el viento y desde la que el Atlántico y el bosque parecen discutir quién manda.

El otro imán es el propio Bassin d’Arcachon, con paseos frente al agua y embarcaciones tradicionales (las pinasses) que recuerdan que esto fue, antes que escapada, trabajo.

Arcachon, Francia.
Arcachon, Francia.

En la ciudad, la Ville d’Hiver —villas del siglo XIX construidas cuando el tren trajo veraneantes y “clima saludable”— cuenta una historia social: Arcachon como refugio burgués, hoy tensionado por segundas residencias y temporadas cortas.

Vista aérea de la Duna de la duna de arena más alta de Pilat, situada en la zona de la bahía de Arcachon, Francia.
Vista aérea de la duna de arena más alta de Pilat, situada en la zona de la bahía de Arcachon, Francia.

Para surfear, el viajero debe asumir una verdad geográfica: Arcachon mira a aguas más calmas; el oleaje fuerte está del lado oceánico, al que se llega cruzando dunas y caminos entre pinos hacia playas abiertas.

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Qué se puede comer (y cómo se come)

La decisión gastronómica es sencilla: ostras del Bassin. En una cabane ostréicole se comen con pan, manteca salada, limón si hace falta, y una copa blanca local de Burdeos.

Ostras frescas con limón y pan, cuenca de Arcachon, puerto de Gujan-Mestras, Burdeos, Francia.
Ostras frescas con limón y pan, cuenca de Arcachon, puerto de Gujan-Mestras, Burdeos, Francia.

Completan el mapa marino los mejillones, camarones y pescados del día, sin demasiada cocina encima: el punto es reconocer la marea en el plato.

Cap Ferret (Bahía de Arcachon, Francia).
Cap Ferret (Bahía de Arcachon, Francia).

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Mejor época para ir

Para sentir el estilo relajado, mayo-junio y septiembre equilibran clima, luz y mesas sin pelea.

Arcachon, Francia. La Brasserie des Marquises (cervecería de marquesas), en la plaza del mismo nombre, en el centro de la localidad costera, es un restaurante muy popular entre los turistas.
Arcachon, Francia. La Brasserie des Marquises (cervecería de marquesas), en la plaza del mismo nombre, en el centro de la localidad costera, es un restaurante muy popular entre los turistas.

Julio y agosto traen multitudes y precios altos.

En otoño e invierno, Arcachon baja el volumen; es buena temporada para ostras y caminatas ventosas, con menos escena de playa y más conversación con el paisaje.