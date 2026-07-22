Descubrí Menton: la Costa Azul sin multitudes y con mucho encanto

Dónde queda Menton y cómo llegar

Menton, en la frontera franco-italiana, ofrece la Costa Azul sin el ruido de sus vecinos célebres: misma luz mediterránea, otra escala. Está en el extremo este de la Riviera Francesa (Provenza-Alpes-Costa Azul), a minutos de Mónaco y a unos 30 kilómetros de Niza.

La forma más simple es el tren TER: desde Nice-Ville o Mónaco–Monte-Carlo se llega en un viaje corto y frecuente. Desde el aeropuerto de Niza, el enlace combina tren o bus hacia el este.

En auto, la A8 acerca, pero el centro premia ir caminando.

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Una ciudad de frontera

En Menton, la Costa Azul se habita. La frontera con Italia se siente con un acento en la calle, una cocina que vira a Liguria, una vida cotidiana menos coreografiada que en el circuito Niza–Montecarlo.

Esa tensión —entre postal y vida real— es su mayor atractivo.

Atracciones: la Riviera a escala humana

El casco antiguo sube en escalera hacia la Basílica Saint-Michel-Archange, con miradores que justifican el esfuerzo sin convertirlo en “tour”. Abajo, la Promenade du Soleil muestra un litoral pensado para caminar, no para consumir.

Menton también se explica por sus jardines: Serre de la Madone y Val Rahmeh hablan del microclima local y de una tradición botánica ligada al Mediterráneo.

Para una lectura cultural sin solemnidad, el Musée Jean Cocteau conecta arte y lugar.

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Qué se puede comer

El hilo conductor es el limón de Menton (Citron de Menton), identidad agrícola más que aparece en postres, bebidas y platos en los que la acidez corta el calor.

La mesa se mueve entre Francia e Italia: pasta fresca, focaccias, pescado del día, aceite de oliva, y los barbajuans (fritos rellenos) como gesto de frontera.

Mejor época para ir a Menton

Para clima amable y calles vivibles, primavera y septiembre suelen dar el equilibrio.

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En invierno, la ciudad se vuelve más local; en febrero, la Fête du Citron cambia el pulso y llena de sentido su relación con el cítrico.

En julio y agosto, el paisaje sigue, pero la experiencia se densifica con la temporada alta.