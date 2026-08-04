Galería de artes albergará muestra internacional “Caña con Ruda” durante un mes en Cambyretá

Desde este martes está habilitada la exposición internacional de arte “Caña con Ruda”, en la Galería El Mirador de la Costanera San Francisco, en el distrito de Cambyretá. La muestra permanecerá disponible durante las fechas del Mundial de Rally y puede ser una alternativa interesante durante una escapada de turismo internopor la región

El presidente de la Asociación Paraguaya del Sur de Educación Creativa y Artística (Apsecart), Rubén Sykora, detalló que están disponibles en dos salones 38 piezas de arte, que fueron elaboradas por artistas de diversos puntos de Paraguay, Argentina y Brasil.

La actividad es apoyada por el Centro Cultural Paraguayo Alemán de Encarnación y la Federación Económica de Brasil, Argentina y Paraguay (FEBAP). También es realizada en coordinación con la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Cambyretá, que cede el espacio.

Entre las piezas resaltó la variedad de técnicas de elaboración, entre las que destacan el óleo, grabado, acuarela, modelado en arcilla, vitrofusión, entre otros.

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Caña con Ruda

La exposición tiene como premisa que las obras fueron elaboradas inspirándose en la tradición de tomar el carrulim cada 1 de agosto. Se vale de todo el misticismo y los significados que evocan la renovación, el buen augurio y el ánimo de espantar las malas vibras para comunicarlo a través de diversas expresiones artísticas.

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Desde Apsecart anunciaron que ofrecerán recorridos guiados para grupos de estudiantes, por ejemplo. Para acceder, solamente deben solicitarlo a través de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Cambyretá.

La muestra está disponible de lunes a viernes, de 7:00 a 15:00, con acceso libre y gratuito para los visitantes. La exposición se extenderá hasta el próximo 4 de septiembre, según los organizadores.