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04 de agosto de 2026 a la - 21:14

Galería de artes albergará muestra internacional “Caña con Ruda” durante un mes en Cambyretá

Dos mujeres observan pinturas coloridas en la galería, una con abrigo oscuro y la otra con suéter claro, en un ambiente de arte.
Visitantes observan obras en la galería "Caña con Ruda en Cambyretá.Sergio González

La Asociación Paraguaya del Sur de Educación Creativa y Artística (Apsecart) habilitó desde este martes la muestra artística internacional “Caña con Ruda”, en una galería de Cambyretá. Estará abierta al público hasta setiembre, siendo una alternativa ideal para disfrutar durante un viaje de turismo interno.

Por Sergio González

Desde este martes está habilitada la exposición internacional de arte “Caña con Ruda”, en la Galería El Mirador de la Costanera San Francisco, en el distrito de Cambyretá. La muestra permanecerá disponible durante las fechas del Mundial de Rally y puede ser una alternativa interesante durante una escapada de turismo internopor la región

El presidente de la Asociación Paraguaya del Sur de Educación Creativa y Artística (Apsecart), Rubén Sykora, detalló que están disponibles en dos salones 38 piezas de arte, que fueron elaboradas por artistas de diversos puntos de Paraguay, Argentina y Brasil.

Mujer con abrigo de cuero y hombre con abrigo negro observan obras en galería bien iluminada; niño con chaqueta roja juega.
Sexta edición de la exposición "Caña con Ruda" en el Mirador de la Costanera San Francisco de Cambyretá.

La actividad es apoyada por el Centro Cultural Paraguayo Alemán de Encarnación y la Federación Económica de Brasil, Argentina y Paraguay (FEBAP). También es realizada en coordinación con la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Cambyretá, que cede el espacio.

Entre las piezas resaltó la variedad de técnicas de elaboración, entre las que destacan el óleo, grabado, acuarela, modelado en arcilla, vitrofusión, entre otros.

Pintura de figura humanoide con cabello largo sosteniendo un frasco de 'Caña con Ruda' y una vela, en fondo gris claro.
Apsecart inaugura la muestra artística internacional 'Caña con Ruda' en el Mirador de la Costanera San Francisco de Cambyretá.

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Caña con Ruda

La exposición tiene como premisa que las obras fueron elaboradas inspirándose en la tradición de tomar el carrulim cada 1 de agosto. Se vale de todo el misticismo y los significados que evocan la renovación, el buen augurio y el ánimo de espantar las malas vibras para comunicarlo a través de diversas expresiones artísticas.

Hombre en suéter marrón y mujer con blusa clara contemplan una pintura en galería de arte, rodeados de obras expuestas.
La Asociación Paraguaya del Sur de Educación Creativa y Artística abrió la muestra en Cambyretá, accesible hasta septiembre.

Desde Apsecart anunciaron que ofrecerán recorridos guiados para grupos de estudiantes, por ejemplo. Para acceder, solamente deben solicitarlo a través de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Cambyretá.

Un hombre de espaldas con sombrero sentado en una silla roja, junto a una mesa verde con guitarra y botellas en un ambiente cálido.
Muestra artística "Caña con Ruda" en el Mirador de la Costanera San Francisco de Cambyretá.

La muestra está disponible de lunes a viernes, de 7:00 a 15:00, con acceso libre y gratuito para los visitantes. La exposición se extenderá hasta el próximo 4 de septiembre, según los organizadores.