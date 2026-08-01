Mundial de Rally: confirman a Kchiporros para el show de la largada simbólica en el Sambódromo de Encarnación

Además del tradicional desfile de los equipos y pilotos, el Sambódromo de Encarnación albergará experiencias para el público, exhibiciones, activaciones de marcas, espacios de interacción con los competidores, efectos visuales y un show musical.

Los organizadores confirmaron que la actuación de Kchiporros formará parte de la largada simbólica prevista para el próximo 27 de agosto en el Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez”, conocido como el Sambódromo de Encarnación.

La presentación de la banda paraguaya se suma a una propuesta que combinará deporte, entretenimiento y cultura, reforzando el carácter festivo de una competencia que cada año atrae a más visitantes nacionales e internacionales. Las proyecciones indican que para esta edición puede haber una presencia de 400.000 personas durante los días del Mundial de Rally en Itapúa.

Entre las novedades, refieren el crecimiento del Fan Zone & Service Park, donde se producen los encuentros con pilotos, las experiencias de marca, los espacios para fanáticos y una agenda de entretenimiento diseñada para que el público pueda disfrutar del Rally incluso fuera de los tramos de competencia.

Este año la gran novedad será el tramo nocturno en Encarnación, que promete ofrecer una experiencia inédita a los aficionados y convertirse en uno de los puntos altos del fin de semana.

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También se proyecta una mayor cantidad de kilómetros de competencia, más actividades para el público, una presencia internacional cada vez mayor y un impacto económico proyectado sin precedentes.

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El Mundial de Rally

La edición 2026 contará con 22 pruebas especiales, sumando 356,04 km de recorrido competitivo y la participación de aproximadamente 60 tripulaciones que competirán durante cuatro días.

Se trata de la fecha más extensa de la edición 2026 del WRC, por encima de otras pruebas que se desarrollaron y se realizarán en distintos países, como Kenia (350,52 km), Portugal (344,91 km), Montecarlo (339,15 km), entre otros.

Las proyecciones realizadas por el Comité Organizador Local (COL) del Campeonato Mundial de Rally (WRC), a cargo de las fechas en Paraguay, que se desarrollarán del 27 al 30 de agosto, suponen un movimiento económico de US$ 200 millones.

Esta competencia representará la fecha número 11 del calendario mundial del WRC y tendrá su epicentro en el departamento de Itapúa, con base en la ciudad de Encarnación.

Los tramos de competencia (incluyendo el shakedown) estarán en 10 distritos del séptimo departamento: Encarnación, Cambyretá, Capitán Miranda, Nueva Alborada, Trinidad, Hohenau, Bella Vista, General Artigas, San Juan del Paraná y Carmen del Paraná.