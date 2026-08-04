Viajes
04 de agosto de 2026 a la - 14:58

Por estos 7 motivos tantas personas ponen a Bora Bora en su lista de destinos soñados

Mujer desayunando en Bora Bora.
Mujer desayunando en Bora Bora.Maridav

Bora Bora, joya de la Polinesia Francesa, propone una experiencia única en su laguna perfecta y bungalows sobre el agua. Accesible tras un vuelo a Papeete, esta isla invita a explorar su belleza en un entorno idílico y cautivador.

Por ABC Color

Un islote famoso por una laguna que se vive a ras del agua

La primera razón para visitar Bora Bora es la laguna, amplia, poco profunda en sectores y protegida por un arrecife. Eso permite una experiencia rara en destinos de playa: ver el fondo desde la orilla, flotar sin oleaje y entrar al mundo marino sin “salir” del hotel… o del muelle público.

Bora Bora, Polinesia Francesa.
Bora Bora, Polinesia Francesa.

Esa geografía explica otra obsesión contemporánea: los bungalows sobre el agua, que aquí se consolidaron como modelo. La vida local se concentra en Vaitape y en rutinas más lentas (domingos tranquilos, servicios acotados fuera del circuito turístico).

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Dónde queda y cómo llegar: el costo de la distancia

Bora Bora está en la Polinesia Francesa, en el Pacífico Sur, a unos 260 kilómetros al noroeste de Tahití.

Bora Bora, Polinesia Francesa.
Bora Bora, Polinesia Francesa.

Se llega volando a Papeete (Tahití) —habitualmente vía París o EE.UU. y conexiones regionales— y desde allí un vuelo corto al aeropuerto de Bora Bora (Motu Mute).

El último tramo es inevitablemente náutico: lancha al pueblo o al “motu” donde te alojes.

Atracciones: menos “qué hacer”, más cómo se siente

La tercera razón es la accesibilidad del paisaje: snorkel en jardines de coral, laguna en kayak o paddle, y excursiones a motus (islotes) que muestran la isla desde afuera.

Bora Bora, Polinesia Francesa.
Bora Bora, Polinesia Francesa.

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La cuarta es el contraste vertical: el monte Otemanu, resto volcánico, domina el horizonte; no siempre se “sube”, pero sí se recorre en 4x4 o a pie por senderos periféricos que revelan plantaciones y miradores.

Fauna en Bora Bora, Polinesia Francesa.
Fauna en Bora Bora, Polinesia Francesa.

La quinta razón es la fauna: rayas, tiburones de arrecife y, según temporada y zona, mantarrayas. Acá conviene preguntar por operadores con prácticas responsables (distancias, no alimentar animales), porque el ecosistema es parte del atractivo y también su límite.

Qué se come: Pacífico con acento francés

En la mesa aparece la mezcla cultural: poisson cru (pescado crudo marinado en lima y leche de coco), atún, mahi-mahi, pan de fruta (uru), coco en múltiples formas y postres con vainilla polinesia.

Carne frita con arroz sobre hoja de banano, Bora Bora, Polinesia Francesa.
Carne frita con arroz sobre hoja de banano, Bora Bora, Polinesia Francesa.

La presencia francesa se nota en panes, salsas y precios; lo más auténtico suele estar en “snacks” locales y mercados, no en cenas coreografiadas.

Mejor época para ir: cuando el clima y el presupuesto negocian

La sexta razón es el clima amable del “invierno” austral: de mayo a octubre suele haber menos humedad y menos lluvia, con noches frescas.

Mujer con una corona de flores frescas en Bora Bora, Polinesia Francesa.
Mujer con una corona de flores frescas en Bora Bora, Polinesia Francesa.

Abril y noviembre son bisagras con buen equilibrio. De diciembre a marzo aumenta el calor y el riesgo de tormentas/ciclones: puede bajar el costo, pero sube la incertidumbre.

Bora Bora, Polinesia Francesa.
Bora Bora, Polinesia Francesa.

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La séptima razón, la que no entra en la foto, es justamente esa tensión: Bora Bora promete una experiencia sensorial única, pero obliga a decidir cuánto estás dispuesto a invertir —tiempo, dinero y tolerancia a la lejanía— para que el sueño no se vuelva expectativa imposible.