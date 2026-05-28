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28 de mayo de 2026 a la - 15:37

Top 7 paisajes de Oceanía que parecen de otro planeta y te dejarán sin aliento

Lago Hillier, Australia.
Lago HillierLago Hillier, Australia., Australia.Shutterstock

Oceanía ofrece algunas de las experiencias más sorprendentes y únicas en la tierra. Desde islas místicas hasta desiertos surrealistas, cada destino en esta región parece pertenecer a un planeta diferente por sus características únicas y paisajes indescriptibles. ¿Qué sitios visitar?

Por ABC Color

Lugares imperdibles en Oceanía

1. Gran Barrera de Coral, Australia: es el sistema de arrecifes más grande del mundo. Con sus vibrantes colores y biodiversidad increíble, ofrece un espectáculo visual inigualable bajo el agua.

Gran Barrera de Coral, Australia.
Gran Barrera de Coral, Australia.

Imaginate nadar junto a tortugas marinas, peces de todos los colores y coral resplandeciente. ¡Impresionante!

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2. Uluru (Ayers Rock), Australia: enorme formación rocosa en el corazón del Territorio del Norte. Su cambio de color al atardecer y amanecer le da una apariencia casi sobrenatural.

Uluru (Ayers Rock), Australia.
Uluru (Ayers Rock), Australia.

Esta roca sagrada se erige como un símbolo espiritual para los pueblos indígenas locales.

3. Fiordland, Nueva Zelanda: con sus profundos fiordos y escarpadas montañas cubiertas de exuberante vegetación, es una de las maravillas naturales más dramáticas de Nueva Zelanda.

Milford Sound, Australia.
Milford Sound, Australia.

Desde el famoso Milford Sound hasta sus cascadas majestuosas y valles glaciares, es un refugio visual de otro mundo.

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4. Franz Josef Glacier, Nueva Zelanda

Este glaciar parece algo salido de una película de ciencia ficción, con sus imponentes masas de hielo avanzando hacia el exuberante bosque templado.

Franz Josef Glacier, Nueva Zelanda.
Franz Josef Glacier, Nueva Zelanda.

Ofrece una oportunidad única para explorar cavernas de hielo y formaciones glaciares formidables.

5. El Desierto de Pinnacles, Australia: ubicado en el Parque Nacional Nambung, está lleno de formaciones de piedra caliza que se elevan misteriosamente del suelo arenoso.

Desierto de Pinnacles, Australia.
Desierto de Pinnacles, Australia.

Su aspecto esotérico es más prominente al atardecer, cuando las sombras alargadas dan vida al paisaje lunar.

6. Lago Hillier, Australia: este lago rosa chicle en Middle Island es una de las maravillas naturales más singulares de Oceanía.

Lago Hillier, Australia.
Lago Hillier, Australia.

Aunque la razón para su color sigue siendo investigada, su tono vibrante y las aguas salinas la hacen parecer inverosímilmente extraterrestre.

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7. Playa de Champagne, Islas Vanuatu: recibe su nombre de las burbujas que brotan del fondo marino, similares al champán.

Playa de Champagne, Islas Vanuatu.
Playa de Champagne, Islas Vanuatu.

Sus aguas cristalinas y arenas blancas crean una playa tropical ideal que parece el paraíso en la tierra.

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