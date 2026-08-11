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11 de agosto de 2026 a la - 15:50

Crece un 19 % la llegada de turistas y un 15 % su gasto en Panamá entre enero y mayo

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Ciudad de Panamá, 11 ago (EFE).- El gasto de los turistas en Panamá sumó 3.226,2 millones de dólares entre enero y mayo pasado, un 15,3 % más que en igual período de 2025, mientras que la llegada de visitantes creció un 19,2 % para totalizar 1,3 millones, de acuerdo con datos difundidos este martes por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Por EFE

Estos resultados "evidencian el fortalecimiento de la demanda por los servicios turísticos nacionales y reafirman el posicionamiento de Panamá como un destino competitivo en la región latinoamericana", indicó un informe de la Dirección de Análisis Económico y Social del MEF.

El comportamiento registrado durante los primeros cinco meses del año "confirma, además, la capacidad de Panamá para atraer tanto a turistas de ocio como a visitantes vinculados con congresos, convenciones, ferias y otros eventos internacionales", indicó la información oficial sin más detalles.

Según las estadísticas oficiales, Panamá logró ingresos superiores a los 6.500 millones de dólares en el 2025 por concepto de turismo, lo que supuso un 9,7 % más que el año anterior.