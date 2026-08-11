Ecuador registra el mayor gasto turístico en una década durante festivo del 10 de agosto

La cifra supone un incremento del 24,22 % frente a los 56,28 millones de dólares registrados en 2025, es decir, unos 13,63 millones de dólares adicionales movilizados durante estos días, en los que se conmemora el Primer Grito de Independencia de Ecuador.

Según los datos difundidos por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, la ocupación hotelera nacional alcanzó el 53,26 %, 6,72 puntos porcentuales más que el año anterior y también el nivel más alto registrado en estas fechas entre 2016 y 2026.

Durante estos días se estimaron además 1,07 millones de viajes dentro del país, unos 105.000 más que en 2025, lo que representa un incremento interanual del 10,84 %.

Santa Elena, una de las principales provincias costeras de Ecuador, fue el principal destino receptor, con unos 147.740 viajes, seguida de Pichincha, donde se encuentra Quito, con 136.520; Manabí, con 116.130; y Azuay, cuya capital es Cuenca, con 103.540.

La Amazonía registró algunos de los mayores incrementos, pues las provincias de Napo, Morona Santiago y Pastaza sumaron unos 123.280 viajes, frente a los 70.580 de 2025, un crecimiento conjunto cercano al 75 %.

Estas tres provincias concentraron así alrededor del 11,5 % de los desplazamientos nacionales, frente al 7,3 % del año pasado.

Napo fue la provincia que registró el mayor crecimiento en el número de viajes, con un aumento del 120,8 %, al pasar de unos 31.490 en 2025 a 69.530 este año.

También aumentaron significativamente los desplazamientos hacia las andinas Cotopaxi (99,81 %) y Carchi (50,95 %) y la amazónica Morona Santiago (44,49 %).