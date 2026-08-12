Air Canada abrirá una ruta permanente entre Toronto y Guatemala en diciembre

El nuevo enlace desde Toronto operará durante todo el año y se sumará a la decisión de la compañía de mantener su vuelo directo con Montreal, lo que permitirá consolidar la presencia del país en el mercado canadiense y ampliar enlaces hacia ciudades europeas como Zúrich y Viena durante el verano, indicó la fuente oficial.

"Esta conexión fortalece el acceso de Guatemala a Canadá y a la red internacional de Air Canada, que durante la temporada de verano ofrecerá nuevas opciones de enlace hacia ciudades europeas como Zúrich y Viena, además de otros destinos atendidos desde Toronto", destacó el Inguat en un comunicado.

El Inguat señaló que esta ampliación forma parte de un proceso sostenido de fortalecimiento aéreo para atender la creciente llegada de visitantes, un impulso respaldado por los 1.625.850 turistas internacionales que Guatemala recibió entre enero y junio, de los cuales el 39,5 % ingresó por vía aérea.

En ese marco de expansión, la aerolínea Avianca incorporará una tercera frecuencia diaria en su ruta hacia Bogotá de noviembre a marzo (alcanzando 21 vuelos semanales), Copa Airlines incrementó un 14 % su capacidad de asientos conectando vía Panamá, y Frontier operará un vuelo diario temporal a Los Ángeles durante el fin de año, según el ente rector del turismos en el país centroamericano.

El Inguat subrayó que el incremento de operaciones beneficia de forma directa a la cadena de valor del turismo, incluyendo a hoteles, restaurantes, operadores, guías, transportistas y artesanos.

Guatemala registró en 2025 la llegada de 3.361.843 visitantes, un incremento del 11 % respecto a los 3.037.282 de turistas contabilizados en 2024, mientras que el Inguat proyecta cerrar 2026 con la recepción de 3,63 millones de visitantes, como paso previo hacia la meta de alcanzar los 4 millones en 2027.