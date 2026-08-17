La llegada de turistas a Costa Rica creció un 7 % en los primeros siete meses del año

El reporte de las autoridades indica que los resultados entre enero y julio, reflejan también un comportamiento favorable en regiones estratégicas para Costa Rica: Norteamérica creció un 7 % y Europa un 10 %, mientras que América del Sur mantiene una tendencia positiva, con un incremento del 5 %.

Además, sobresale el crecimiento en algunos de los principales mercados como Canadá (25,1 %); Estados Unidos (4,3%); México (8,1%); España (13,9%); Países Bajos (16,5 %); Suiza (8,3%); Alemania (9,7%) y Argentina (7,2%).

Un total de "240.070 turistas ingresaron al país por vía aérea durante el mes de julio, esto representa un crecimiento del 2,3 % en la visitación turística en comparación con julio del año pasado (...) Este positivo resultado nos motiva a continuar redoblando esfuerzos en promoción y atracción de nuevas rutas aéreas con la mirada puesta en cerrar el segundo semestre de manera positiva", afirmó el presidente ejecutivo del ICT, Marcos Borges.

En 2025, Costa Rica recibió un total de 2,68 millones de turistas por la vía aérea para un incremento de solamente un 0,8 % con respecto a 2024. Un repunte de ingresos en el último trimestre del año le permitió al país cerrar el año pasado en números favorables.

El turismo es uno de los principales motores de la economía de Costa Rica, país de 5,1 millones de habitantes, que alberga a cerca del 5 % de la biodiversidad del planeta, lo que se constituye en uno de sus principales atractivos.