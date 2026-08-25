Estados de México se disputan visitantes mientras buscan contener impacto de la violencia

Entre estos, destaca el oriental Jalisco, donde el subsecretario estatal de Turismo, Miguel Andrés Hernández, reconoció una contracción del mercado estadounidense tras alertas de no viajar desde Estados Unidos, luego de episodios de seguridad ocurridos desde febrero, como el operativo militar en el que murió el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, Él Mencho'.

Aunque históricamente Estados Unidos es de sus principales mercados, el funcionario aseguró que han crecido los visitantes procedentes de España, Reino Unido, Alemania, Colombia y Corea.

Hernández explicó que se reforzó la presencia de autoridades municipales, estatales y federales en el estado, además de infraestructura de vigilancia y coordinación mediante un comité encabezado por el gobernador Pablo Lemus.

El funcionario sostuvo además que el 100 % de los eventos previstos en Jalisco terminaron realizándose, aunque algunos fueron pospuestos, y que ninguno fue cancelado, mientras el estado intensifica campañas con aerolíneas, consulados, embajadas, mayoristas y navieras.

En Sinaloa, la directora de Promoción Turística estatal, Alejandra Osuna, coincidió en que los tres órdenes de Gobierno trabajan en conjunto y subrayó que la promoción no se ha detenido.

La entidad busca fortalecer a Mazatlán, Culiacán y Los Mochis para congresos, convenciones y turismo deportivo, además de promocionar cinco pueblos mágicos y doce pueblos señoriales.

Desde julio de 2024, el gobierno estatal y federal han tenido que limpiar la imagen de Sinaloa como un estado envuelto en el crimen, tras un repunte de la violencia por un conflicto interno en el Cartel Sinaloa, tras la entrega en Estados Unidos de uno de sus líderes históricos Ismael 'El Mayo' Zambada y recientes acusaciones por narcotráfico a autoridades.

Michoacán es un caso similar. Alfonso Márquez, director de la Oficina de Congresos y Visitantes, reconoció que existen episodios de violencia, aunque los calificó como aislados.

Márquez afirmó que las estadísticas muestran que los turistas nunca han sido afectados directamente.

El funcionario destacó además la continuidad de congresos, convenciones y acontecimientos como el Festival Internacional de Cine o la migración de la mariposa monarca, al tiempo que destacó la colaboración con la Secretaría federal de Turismo y asociaciones especializadas para su promoción.

Morelos plantea necesario modificar la narrativa que presenta al destino como particularmente peligroso, pues Fernanda Gaxiola, responsable de Turismo estatal, diferenció entre la inseguridad real y la percepción de inseguridad.

Gaxiola también reconoció que existen hechos violentos aislados y la coordinación entre autoridades federales y estatales.

La estrategia turística morelense busca aprovechar su cercanía con Ciudad de México mediante turismo de salud y bienestar, temazcales, gastronomía y destinos comunitarios como Chalcatzingo, Hueyapan y Tlayacapan, donde se ofrece "desconectarse" del día a día.

En contraste, Aguascalientes utiliza la seguridad como un argumento de promoción. Verónica González, directora general del Buró de Congresos y Visitantes, afirmó que el estado está entre los más seguros del país y destacó su ubicación central como ventaja para captar reuniones.

González señaló además que Aguascalientes busca posicionarse como número uno nacional en industria de reuniones, apoyado en recintos para grandes eventos y en una oferta de turismo deportivo y médico.

Así algunos destinos mexicanos sortean alertas de viaje de Estados Unidos, mientras diversifican su oferta turística, defienden su seguridad, y pelean en ser considerados más seguros, competitivos y atractivos para los turistas nacionales e internacionales.