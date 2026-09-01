El turismo en Cuba sigue en caída, con un 37,2 % menos en los últimos siete meses

Por países de origen, Canadá aportó entre enero y julio 127.645 personas, seguido por Estados Unidos, con 37.351, mientras que Rusia y México reportaron apenas 21.374 y 19.828 turistas.

En el caso de las visitas de los cubanos residentes en el exterior, uno de los pilares del sector, cayeron de manera notable entre enero y julio, desde 140.546 hasta las 88.525 personas, según la ONEI.

El turismo, sector esencial para la economía cubana, se encontraba ya en crisis en 2025, cuando se registraron las peores cifras desde 2002 (sin contar los años de la pandemia).

Pero la profunda crisis económica que padece la isla ha empeorado debido a la presión de Estados Unidos sobre la isla con el bloqueo petrolero que aplica desde enero.

A ello Washington ha sumado una serie de sanciones adicionales a partir de mayo con la amenaza de congelar los activos en territorio estadounidense de particulares o empresas vinculadas con el Gobierno de La Habana, así como de quienes le hayan apoyado financiera, material o tecnológicamente.

Esta circunstancia ha lastrado aún más esta industria vital provocando la cancelación de rutas aéreas, el cierre de muchos hoteles y la retirada de las principales cadenas hoteleras españolas como Meliá, Iberostar, Barceló, que durante décadas operaron buena parte de la hostelería cubana, más otras como la canadiense Blue Diamond, la indonesia Archipiélago International y la turca ATG.

El turismo es fundamental para los planes de recuperación económica del Gobierno cubano, por su aporte al producto interno bruto (PIB) y por la entrada de divisas que representa, que habitualmente figuran entre las más importantes, junto con los servicios profesionales y las remesas.

El país caribeño registró en 2025 poco más de 1,8 millones de visitantes extranjeros, frente al objetivo gubernamental de 2,6 millones. En 2024 habían sido 2,2 millones y en 2023, 2,4 millones, según datos oficiales.

Por tanto, las cifras actuales quedan lejos de los máximos registrados en 2018 (4,6 millones) y en 2019 (4,2 millones), números récord ligados al 'deshielo' de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba en esos años y a la eliminación de restricciones de Washington a los viajes a la isla.