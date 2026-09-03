Puerto Rico será Destino Internacional Invitado de Honor en feria turística Anato 2027

Así lo anunció este jueves la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel, quien destacó que la designación fortalece la presencia de la isla en Colombia y su posicionamiento estratégico en el mercado latinoamericano.

Robles Cancel participó hoy en Bogotá en la ceremonia que oficializó la designación junto a la presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés Calle, y el director de la Vitrina Turística de ANATO, Carlos Andrés Arias.

"La demanda entre Puerto Rico y Colombia está a su nivel más alto de la última década y la región de Latinoamérica y el Caribe es el segundo mercado con mayor participación en Puerto Rico", afirmó la directora ejecutiva de la CTPR.

Según Robles Cancel, la designación como Destino Internacional Invitado de Honor representa "una excelente oportunidad para elevar el perfil de la isla y generar nuevos acuerdos comerciales con socios de la industria".

"Queremos que esta vitrina turística sirva como foro para continuar identificando oportunidades de crecimiento, tanto en los mercados existentes como en aquellos donde sabemos que existe demanda", agregó.

La vitrina turística Anato, organizada por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, se celebrará del 24 al 26 de febrero de 2027.

El evento reúne destinos internacionales, líneas aéreas, cadenas de hoteles y hospederías, operadores turísticos, agentes de viajes, mayoristas, empresas que prestan servicios a la industria turística y medios de comunicación especializados.

La presidenta ejecutiva de Anato destacó que Puerto Rico representa "un mercado con un importante potencial para Colombia", ya que en 2025 recibió más de 37.000 viajeros colombianos, con un crecimiento del 65,2 % respecto a 2024, mientras que en el primer semestre de 2026 llegaron cerca de 17.000.

"Su participación como Destino Invitado de Honor en nuestra 46° Vitrina será una oportunidad para fortalecer la promoción, los negocios y la conectividad aérea, que en 2026 ha mostrado una reducción frente al año anterior", señaló Cortés Calle.

En 2027, Puerto Rico también será país socio en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebrará en Madrid el próximo enero.