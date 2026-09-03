Turismo en Latinoamérica: cómo lograr más ingresos y más beneficio para la población local

Así lo expresaron expertos internacionales en un panel sobre los retos del turismo en la región en el IV Foro Latinoamericano de Economía Verde (FLEV), que se celebra este jueves en la ciudad brasileña de São Paulo.

"El gran desafío es cuánto queda en los territorios: salir del volumen de turistas para pensar en cómo traer beneficios", afirmó Juliana Bettini, especialista senior en Turismo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En su opinión, la solución está en tener una visión integrada. Eso pasa -dijo- no solo por invertir en infraestructuras básicas, como carreteras, sino también por impulsar estrategias de promoción, mejorar los negocios y dar asistencia técnica a las pequeñas y medianas empresas.

El turismo en el continente americano siguió en los primeros meses de este año la tendencia de crecimiento mundial, aunque con enormes desigualdades.

Mientras que en Centroamérica y el Caribe las llegadas crecieron un 18 %, en Suramérica bajaron un 1 %, un descenso que se debe principalmente a que viene de un 2025 muy positivo, explicó Cinthia Marques, especialista senior de Proyectos e Inversiones de ONU Turismo.

Brasil, por ejemplo, rompió su récord histórico de llegada de turistas internacionales en 2025, al alcanzar los nueve millones.

"Y superar eso es muy difícil", añadió Marques.

En este contexto, el desafío para la región, a su juicio, no es tanto atraer más turistas, como hallar la fórmula para que se "queden más tiempo, gasten más" y que ese beneficio "se quede en las comunidades locales" con productos de la zona.

Marques reveló que esa es la estrategia que quiere impulsar México, potencia turística regional que solo el año pasado recibió cerca de 100 millones de visitantes internacionales, según datos oficiales.

La Amazonía brasileña también se está moviendo en esa dirección, en medio de la enorme presión impuesta por la deforestación, la minería ilegal y la agropecuaria.

Gilvan Pereira, coordinador del Foro de Turismo del Consorcio Amazonía Legal y superintendente de Turismo del estado brasileño de Rondônia, destacó que la llegada de turistas extranjeros crecieron en Rondônia un 63,6 % entre el primer semestre de 2024 y 2025.

Además, los empleos formales dedicados al turismo en Rondônia, fronterizo con Bolivia, aumentaron casi un 50 % entre 2020 y 2024.

Pero advirtió que "para mantener la selva en pie, hay que pensar en las comunidades que viven dentro para que consigan generar ingresos y para ello se necesitan todo tipo de estructuras".

En este contexto, afirmó que Brasil "necesita estar más conectado" y mejorar su malla aérea para hacer del turismo una auténtica industria de desarrollo sostenible.

Pereira mencionó como prácticas turísticas ecológicas de gran retorno en la Amazonía la pesca deportiva y la observación de aves.

Brasil también está buscando aumentar las visitas a sus más de 300 parques naturales, entre ellos 77 nacionales.

Renata Mendes, directora ejecutiva del Instituto Semeia, entidad que se dedica a promocionar y promover la conservación de los parques naturales brasileños, resaltó el potencial desaprovechado de estos territorios.

"Para cada real (0,20 centavos de dólar) invertido en la naturaleza, son generados 16 reales (3,1 dólares) en valor agregado al PIB", dijo al citar un estudio del Banco Mundial y el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio).

La cuarta edición del Foro Latinoamericano de Economía Verde (FLEV), que organiza la Agencia EFE, reúne a autoridades, expertos y representantes de empresas y organismos multilaterales.

El evento cuenta con el patrocinio de ApexBrasil y WWF-Brasil, y el apoyo de AYA Earth Partners, Imaflora y Observatorio del Clima.