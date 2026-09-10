Andy Burnham delegará en los municipios ingleses la posibilidad de una tasa turística

El Gobierno de Andy Burnham ha preferido esta fórmula de cierta flexibilidad antes que una tasa fija, y deja así en manos de las ciudades o municipios pequeños la potestad de decidir cuál será ese porcentaje, que los medios vaticinan no será superior al 5 % por cada noche de alojamiento, si bien no se prevé fijar un límite.

En realidad, la tasa ya existe en un par de ciudades inglesas -Mánchester y Liverpool-, además de las escocesas de Edimburgo y Glasgow, y la única novedad es que el Gobierno de Burnham renuncia a utilizar esta herramienta a nivel nacional.

La medida forma parte de lo que Burnham ha llamado 'la agenda de la restitución' del poder central a las regiones, un discurso que viene cultivando desde hace años como remedio al excesivo centralismo de Londres.

Asimismo, se inscribe en la línea de aumentar las arcas públicas sin recurrir al endeudamiento, un compromiso del que Burnham -al igual que su predecesor Keir Starmer- no se quiere despegar.

En 2025 el Reino Unido recibió un total de 43 millones de turistas extranjeros, que de media pernoctaron entre 6 y 7 noches en el país, lo que da una idea del dinero que podría suponer una tasa turística generalizada. Además, esa tasa se impondrá igualmente al turismo local.