República Dominicana recibió más de 8,5 millones de visitantes entre enero y agosto

Entre enero y agosto, el país recibió 6.610.258 turistas por vía aérea y 1.946.151 visitantes en cruceros.

"Esas dos llegadas nos dan el gran número de visitantes en solo ocho meses, 8.556.415. Otro récord más en la historia del turismo dominicano", afirmó Collado en rueda de prensa.

Solo en agosto, República Dominicana recibió 856.858 visitantes, un 6,2 % más que en el mismo mes de 2025, de acuerdo con la información.

De ese total, 725.560 llegaron por vía aérea, lo que supone un aumento del 2,6 % con respecto a agosto del pasado año.

En tanto, los cruceristas sumaron 131.298 en agosto, para un crecimiento interanual del 31,9 %.

Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor de turistas hacia República Dominicana durante agosto, con el 44 % del total.

Le siguieron Canadá (9 %), Colombia (8 %), Argentina (5 %), España y Reino Unido (4 % cada uno), y Puerto Rico y México (3 % cada uno).

Por aeropuertos, Punta Cana (al este y uno de los principales puntos turísticos del país) concentró el 49 % de las llegadas, seguido de Las Américas, en Santo Domingo, con el 29 %, y Cibao, en Santiago (norte), con el 14 %.

Puerto Plata (norte) y El Higüero (sur) representaron cada uno el 3 %, mientras que La Romana (sureste) y Samaná (noreste) concentraron el 1 %.

En cuanto a la procedencia de los vuelos, Estados Unidos aportó el 48 %, mientras que Panamá y Colombia representaron el 7 % cada uno, y Puerto Rico y Canadá el 6 % cada uno.

La ocupación hotelera alcanzó el 68 % durante agosto, mientras que la satisfacción de los visitantes se situó en 4,3 puntos sobre una escala de cinco, de acuerdo con las cifras presentadas por el Ministerio de Turismo.