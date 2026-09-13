Rutas míticas de viaje: experiencias únicas para los amantes de los viajes sobre ruedas

La Ruta 66, Estados Unidos

Considerada la “carretera madre” de Estados Unidos, la Ruta 66 es un viaje icónico que abarca desde Chicago hasta Santa Mónica.

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A lo largo de sus más de 3.945 kilómetros, podrás disfrutar de una amplia variedad de paisajes, desde las grandes planicies hasta el desierto de Arizona.

Los viajeros pueden sumergirse en la cultura del país con paradas en pequeños pueblos, moteles retro y restaurantes clásicos que evocan la nostalgia de los años 50.

La carretera Austral, Chile

Este recorrido de 1.240 kilómetros atraviesa uno de los paisajes más impresionantes de Sudamérica: la Patagonia chilena.

La carretera Austral ofrece vistas espectaculares de bosques frondosos, glaciares majestuosos y fiordos. A lo largo del camino, podés explorar parques nacionales, hacer senderismo o disfrutar de deportes acuáticos en lagos cristalinos.

Es un destino ideal para los aventureros que buscan conectarse con la naturaleza.

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The Great Ocean Road, Australia

Con una extensión de 243 kilómetros, The Great Ocean Road es una de las rutas costeras más asombrosas del planeta.

Ubicada en el suroeste de Victoria, esta ruta ofrece espectaculares vistas al océano, playas de arena blanca y formaciones rocosas impresionantes, como los famosos Doce Apóstoles.

Esta ruta es perfecta para los amantes del surf y para quienes buscan disfrutar de la belleza natural en un entorno relajado.

La Ruta del Atlántico, Noruega

Conocida por sus magníficas vistas al mar y sus audaces puentes, la Ruta del Atlántico es una experiencia única en la vida.

La carretera, que se extiende por 8,3 kilómetros, conecta las islas de Averøy y Eide en el noroeste de Noruega.

Durante el viaje, los conductores son cautivados por las majestuosas vistas del mar de Noruega, montañas imponentes, y la oportunidad de avistar aves marinas y focas en su hábitat natural.

El Anillo de Kerry, Irlanda

Este circuito de 179 kilómetros en la península de Iveragh ofrece una experiencia mágica a sus visitantes.

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Con pueblecitos encantadores, castillos medievales y paisajes verdes, el Anillo de Kerry es una inmersión en la cultura irlandesa y su historia.

Destacan las impresionantes vistas de la costa atlántica, así como la posibilidad de visitar parques nacionales y realizar actividades al aire libre como senderismo y ciclismo.

Consejos para un viaje por ruta

Planificación: aunque el espíritu aventurero es clave, planear paradas estratégicas y reservar alojamientos puede mejorar la experiencia del viaje.

Vehículo adecuado: asegurate de que tu vehículo esté en buenas condiciones y sea adecuado para el tipo de terreno y clima que enfrentarás.

Equipaje: empacá ligero pero llevá todo lo esencial, incluyendo un botiquín de primeros auxilios y herramientas básicas para el auto.

Flexibilidad: mantenete abierto a cambiar tus planes según las recomendaciones locales y las condiciones del clima.

Explorar el mundo sobre ruedas es una oportunidad perfecta para conectarte con diferentes culturas y paisajes de manera personal y auténtica. Ya sea que prefieras la aventura o la relajación, estas rutas míticas te garantizan experiencias inolvidables en cada kilómetro recorrido. ¡Preparate para vivir el viaje de tu vida!