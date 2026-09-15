El Paseo de los Girasoles nació en pandemia y hoy es imán turístico en Honduras

En declaraciones a EFE, el gerente de Operaciones del Paseo de los Girasoles, Raúl Cueva, recordó que todo comenzó como una iniciativa para mejorar la producción de leche ante la sequía que sufría el país en 2020.

Hasta entonces, el fuerte de Cueva y su familia había sido el cultivo de tabaco y la producción de leche, pero al surgir las primeras floraciones de la primera parcela sembrada con girasoles, el cultivo dejó de ser para las vacas y comenzó a tomar otro rumbo, el turístico.

Una hija y sobrinas de Cueva comenzaron a difundir los hermosos girasoles en redes sociales, y así comenzó a florecer el Paseo de los Girasoles, lo que además implicó abrir un restaurante, un café, una tienda de artesanías y ofrecer a los turistas caballos para recorrer el lugar, entre otros servicios.

"Somos una finca ecoturística, nuestro principal rubro es la producción de leche y el segundo en estos momentos es una atracción turística nueva, que apenas tenemos cinco años de longevidad aquí en Copán Ruinas", indicó Cueva.

Agregó que actualmente la siembra de girasoles se hace en unas cinco hectáreas, repartidas en ocho parcelas, cada una con alrededor de 7.000 plantas.

Cueva hace una programación de la siembra de girasoles de modo que gradualmente haya floración todo el año.

Esta semana, al menos dos lotes están en plena floración, coincidiendo con el asueto por las fiestas conmemorativas a los 205 años de la independencia de Honduras de la Corona española, gesta que se remonta al 15 de septiembre de 1821.

Entre las plantas de girasol flamea una bandera azul y blanco de Honduras, para recordar a los turistas en estos días las fiestas de la independencia.

La siguiente floración de girasoles está prevista para la Semana Morazánica, a inicios de octubre, un asueto que anualmente concede el Gobierno de Honduras para promover el turismo interno, similar al de la Semana Santa.

"Para el mes de octubre, durante la Semana Morazánica, vamos a contar con dos parcelas, es decir, de 12.000 a 14.000 girasoles en floración", dijo Cueva.

En general, por temporada se llega a una floración que oscila entre 30.000 y 35.000 girasoles, una planta cuyo esplendor de la flor dura alrededor de trece días, añadió.

"En el 2020, durante la etapa del covid, tuvimos que reinventarnos", resaltó Cueva, quien además recordó los severos daños que sufrió Honduras a causa de las tormentas tropicales Eta e Iota, en la primera quincena de noviembre de ese mismo año.

Las lluvias de las tormentas tropicales dañaron los cultivos de maíz y zorgo, entre otros cultivos que tenía la familia Cueva, salvándose únicamente la primera plantación de girasoles, que no fue alcanzada por las precipitaciones.

La primera floración de los girasoles llegó en diciembre y fue como un regalo de Navidad para la familia Cueva, entre la que se comenzó a difundir la buena nueva en redes sociales.

"Desde abril de 2021 hemos venido sembrando cada quince días continuamente y a la par hemos empezado a desarrollar este pequeño emprendimiento", indicó Cueva.

Además, alrededor del cultivo de girasol, la familia ha impulsado un proyecto meliponicultura, una crianza de abejas prehispánicas sin aguijón para producir miel.

El Paseo de los Girasoles ha ido creciendo y, según Cueva están teniendo una visita de 70.000 turistas al año, en su mayoría nacionales.

En lo que resta de 2026, hasta septiembre de 2027, Copán Ruinas celebrará diversas actividades conmemorativas a los 1.600 años de la llegada del primer rey maya de Copan, K'inich Yax K'uk' Mo', que data del 5 de septiembre del año 426 de la era cristiana, lo que, según prevé Cueva, podría incrementar el número de visitantes a sus cultivos que pintan de amarillo y verde el Paseo de los Girasoles.