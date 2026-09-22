Maui, Hawái: playas, volcanes y paisajes para descubrir en el corazón del Pacífico

Maui es la segunda isla más grande de Hawái, en el Pacífico central, entre Oʻahu y la Isla de Hawái. Su geografía reúne dos macizos volcánicos unidos por un valle central: de allí surge una variedad poco común de climas y paisajes en distancias breves.

La isla también conserva una fuerte identidad local. La cultura hawaiana aparece en la música, el idioma, la cocina y el respeto por la tierra, conocido como mālama ʻāina.

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Cómo llegar y moverse por Maui

El principal acceso es el aeropuerto de Kahului (OGG), con vuelos desde Honolulu y conexiones directas desde varias ciudades de Estados Unidos y Canadá. Desde América Latina, lo habitual es volar vía Honolulu o la costa oeste estadounidense.

Alquilar auto es la opción más práctica para conocer Maui. Hay buses públicos entre Kahului, Kihei, Lahaina y otras localidades, pero no resultan convenientes para las rutas panorámicas. Las rutas hacia Hana y Haleakalā requieren tiempo, conducción atenta y reservas previas para algunas actividades.

Qué ver y hacer en Maui

El Parque Nacional Haleakalā domina el interior de la isla. Ver el amanecer desde su cumbre, a más de 3.000 metros, es una experiencia popular y requiere reserva; al mediodía, sus senderos permiten apreciar el cráter, conos volcánicos y un paisaje casi lunar. El descenso desde la montaña revela, además, los contrastes climáticos de Maui.

La Road to Hana, en la costa oriental, no es solo un trayecto: es una sucesión de puentes, selva tropical, cascadas y miradores sobre el océano. Conviene dedicarle un día completo —o pasar la noche en Hana— para visitar con calma el parque estatal Waiʻānapanapa, célebre por su playa de arena negra, y las piscinas naturales de Oheʻo, cuando están habilitadas.

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En el sur, Wailea y Kihei concentran playas accesibles, hoteles y restaurantes.

Para snorkel, la reserva marina de Molokini, un cráter parcialmente sumergido frente a la costa, ofrece aguas transparentes; las excursiones salen temprano desde Maʻalaea.

Entre diciembre y abril, las salidas de avistaje de ballenas jorobadas son uno de los grandes atractivos estacionales.

El oeste de Maui invita a detenerse en Kapalua y Kaʻanapali, donde las playas se combinan con senderos costeros. Lahaina, histórica capital del antiguo Reino de Hawái, continúa en proceso de recuperación y cambios tras los incendios de 2023; conviene consultar el estado de comercios, accesos y servicios antes de ir.

Qué comer en Maui

La cocina local mezcla raíces hawaianas, asiáticas y estadounidenses. El poke —pescado crudo marinado—, el loco moco con arroz, hamburguesa y huevo, y el plate lunch son preparaciones cotidianas. También vale buscar pescado fresco, camarones de la costa norte, café cultivado en Maui y shave ice, hielo raspado con jarabes frutales.

El mercado de agricultores de Upcountry Maui permite probar piña, mamón, banana apple y productos de pequeñas granjas. En Paia, Kihei y Kahului hay opciones que van de puestos informales a cocina contemporánea basada en ingredientes locales.

Mejor época para viajar a Maui

Maui tiene temperaturas agradables todo el año. De diciembre a marzo llueve más, especialmente en Hana y la costa norte, pero es temporada de ballenas. Entre abril y mayo, y de septiembre a noviembre, suele haber menos visitantes y tarifas algo más moderadas. El verano es más seco y popular para playa, aunque coincide con mayor demanda.

Una estadía de cinco a siete noches permite conocer Haleakalā, la Road to Hana, varias playas y una excursión marítima sin convertir el viaje en una carrera.

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El idioma principal es inglés, aunque el hawaiano tiene presencia cultural; la moneda es el dólar estadounidense.

Maui es un destino de costo alto: reservar auto y alojamiento con anticipación ayuda a controlar el presupuesto.