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22 de septiembre de 2026 a la - 10:01

Maui, Hawái: playas, volcanes y paisajes para descubrir en el corazón del Pacífico

Bailarinas de Hula en Maui, Hawái.
Bailarinas de Hula en Maui, Hawái.RandyJayBraun

Maui combina costas de arena dorada y negra, caminos entre cascadas y el cráter volcánico de Haleakalā. Es una isla para recorrer sin prisa, alternando snorkel, pueblos históricos y paisajes de gran escala.

Por Alba Acosta
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Maui es la segunda isla más grande de Hawái, en el Pacífico central, entre Oʻahu y la Isla de Hawái. Su geografía reúne dos macizos volcánicos unidos por un valle central: de allí surge una variedad poco común de climas y paisajes en distancias breves.

Mokapu, Wailea, Maui, Hawái.
Mokapu, Wailea, Maui, Hawái.

La isla también conserva una fuerte identidad local. La cultura hawaiana aparece en la música, el idioma, la cocina y el respeto por la tierra, conocido como mālama ʻāina.

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Cómo llegar y moverse por Maui

El principal acceso es el aeropuerto de Kahului (OGG), con vuelos desde Honolulu y conexiones directas desde varias ciudades de Estados Unidos y Canadá. Desde América Latina, lo habitual es volar vía Honolulu o la costa oeste estadounidense.

Waimoku, Maui, Hawái.
Waimoku, Maui, Hawái.

Alquilar auto es la opción más práctica para conocer Maui. Hay buses públicos entre Kahului, Kihei, Lahaina y otras localidades, pero no resultan convenientes para las rutas panorámicas. Las rutas hacia Hana y Haleakalā requieren tiempo, conducción atenta y reservas previas para algunas actividades.

Qué ver y hacer en Maui

El Parque Nacional Haleakalā domina el interior de la isla. Ver el amanecer desde su cumbre, a más de 3.000 metros, es una experiencia popular y requiere reserva; al mediodía, sus senderos permiten apreciar el cráter, conos volcánicos y un paisaje casi lunar. El descenso desde la montaña revela, además, los contrastes climáticos de Maui.

Haleakalā, Maui, Hawái.
Haleakalā, Maui, Hawái.

La Road to Hana, en la costa oriental, no es solo un trayecto: es una sucesión de puentes, selva tropical, cascadas y miradores sobre el océano. Conviene dedicarle un día completo —o pasar la noche en Hana— para visitar con calma el parque estatal Waiʻānapanapa, célebre por su playa de arena negra, y las piscinas naturales de Oheʻo, cuando están habilitadas.

Road to Hana, Maui, Hawái.
Road to Hana, Maui, Hawái.

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En el sur, Wailea y Kihei concentran playas accesibles, hoteles y restaurantes.

Maui, Hawái.
Maui, Hawái.

Para snorkel, la reserva marina de Molokini, un cráter parcialmente sumergido frente a la costa, ofrece aguas transparentes; las excursiones salen temprano desde Maʻalaea.

Entre diciembre y abril, las salidas de avistaje de ballenas jorobadas son uno de los grandes atractivos estacionales.

El oeste de Maui invita a detenerse en Kapalua y Kaʻanapali, donde las playas se combinan con senderos costeros. Lahaina, histórica capital del antiguo Reino de Hawái, continúa en proceso de recuperación y cambios tras los incendios de 2023; conviene consultar el estado de comercios, accesos y servicios antes de ir.

Qué comer en Maui

La cocina local mezcla raíces hawaianas, asiáticas y estadounidenses. El poke —pescado crudo marinado—, el loco moco con arroz, hamburguesa y huevo, y el plate lunch son preparaciones cotidianas. También vale buscar pescado fresco, camarones de la costa norte, café cultivado en Maui y shave ice, hielo raspado con jarabes frutales.

Auténtico poke hawaiano.
Auténtico poke hawaiano.

El mercado de agricultores de Upcountry Maui permite probar piña, mamón, banana apple y productos de pequeñas granjas. En Paia, Kihei y Kahului hay opciones que van de puestos informales a cocina contemporánea basada en ingredientes locales.

Mejor época para viajar a Maui

Maui tiene temperaturas agradables todo el año. De diciembre a marzo llueve más, especialmente en Hana y la costa norte, pero es temporada de ballenas. Entre abril y mayo, y de septiembre a noviembre, suele haber menos visitantes y tarifas algo más moderadas. El verano es más seco y popular para playa, aunque coincide con mayor demanda.

Maui, Hawái.
Maui, Hawái.

Una estadía de cinco a siete noches permite conocer Haleakalā, la Road to Hana, varias playas y una excursión marítima sin convertir el viaje en una carrera.

Maluaka, Maui, Hawái.
Maluaka, Maui, Hawái.

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El idioma principal es inglés, aunque el hawaiano tiene presencia cultural; la moneda es el dólar estadounidense.

Maui es un destino de costo alto: reservar auto y alojamiento con anticipación ayuda a controlar el presupuesto.