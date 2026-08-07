Viajes
07 de agosto de 2026 a la - 13:40

Estas son las mejores playas del Caribe para descansar

Eagle Beach (Aruba).
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Arena clara, mar manso y logística fácil: estas cinco playas del Caribe combinan paisaje, servicios y ritmo tranquilo para bajar un cambio, comer bien y moverse sin complicaciones.

Por ABC Color

En el Caribe, la mejor “playa para descansar” suele ser la que suma aguas protegidas por arrecifes, poca correntada y una franja amplia para caminar sin aglomeraciones.

Grace Bay (Providenciales, Islas Turcas y Caicos)
Grace Bay (Providenciales, Islas Turcas y Caicos)

Por eso destacan Grace Bay (Providenciales, Islas Turcas y Caicos) por su laguna turquesa; Eagle Beach (Aruba) por su costa ancha y ordenada; Seven Mile Beach (Gran Caimán) por su mar sereno y hotelería eficiente; Playa Norte (Isla Mujeres, México) por su agua baja y cálida; y Bávaro (Punta Cana, República Dominicana) por su escala de servicios y acceso directo.

Qué ver y qué hacer sin salir del modo descanso

En Grace Bay, el plan es simple: caminatas largas con agua calma y snorkel suave cerca de los puntos protegidos por el arrecife.

Grace Bay (Providenciales, Islas Turcas y Caicos)
Grace Bay (Providenciales, Islas Turcas y Caicos)

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Eagle Beach invita a jornadas de lectura y atardeceres amplios, con servicios cercanos sin sensación de encierro.

Eagle Beach (Aruba).
Eagle Beach (Aruba).

En Seven Mile Beach, el plus es la combinación de mar plano y actividades tranquilas (paddle, salidas cortas en barco) con buena oferta de cafés.

Seven Mile Beach en Gran Caimán.
Seven Mile Beach en Gran Caimán.

Playa Norte suma una experiencia muy caribeña: entrar al agua sin profundidad, flotar y alternar con beach clubs.

Isla Mujeres, México.
Isla Mujeres, México.

En Bávaro, la ventaja es la infraestructura: desde spas hasta excursiones cortas si un día aparece la curiosidad (por ejemplo, navegación costera o visita a mercados locales).

Playa Bávaro, República Dominicana.
Playa Bávaro, República Dominicana.

Qué comer

El descanso también se mide por lo fácil que es comer rico. Buscá pescado y mariscos (ceviches en México; frituras y guisos criollos en Dominicana), conch en Turcas y Caicos, y en Aruba y Caimán platos con influencia caribeña-anglo: mariscos grillados, arroz con porotos, salsas picantes moderadas.

Para brindar: ron local o cócteles clásicos (con moderación si la idea es dormir siesta).

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Cuál es la mejor época para viajar al Caribe

Eagle Beach (Aruba).
Eagle Beach (Aruba).
  • Para más calma y mejores precios, mayo-junio y noviembre suelen equilibrar clima y ocupación.
  • La temporada más buscada va de diciembre a abril (más seco, más caro).
  • En agosto-octubre puede haber más lluvias y cambios de viento: sirve si priorizás presupuesto y flexibilidad.

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Información útil

  • Para un viaje “de descanso”, lo ideal son 7 a 10 días (dos playas o una base con excursiones cortas).
  • Movilidad: en Isla Mujeres se resuelve con carrito de golf; en Aruba y Caimán conviene taxi o auto; en Punta Cana y Grace Bay los resorts concentran servicios y traslados. Idiomas/moneda: inglés en Turcas y Caicos y Caimán; español en México y Dominicana; Aruba es bilingüe (papiamento/español e inglés).
  • Costos: alto en Caimán y Turcas y Caicos; medio-alto en Aruba; variable en Cancún/Isla Mujeres y Punta Cana según categoría.
  • Consejo clave: elegir alojamiento a distancia caminable de la playa reduce traslados y hace que el descanso sea, de verdad, el centro del viaje.