Estas son las mejores playas del Caribe para descansar

En el Caribe, la mejor “playa para descansar” suele ser la que suma aguas protegidas por arrecifes, poca correntada y una franja amplia para caminar sin aglomeraciones.

Por eso destacan Grace Bay (Providenciales, Islas Turcas y Caicos) por su laguna turquesa; Eagle Beach (Aruba) por su costa ancha y ordenada; Seven Mile Beach (Gran Caimán) por su mar sereno y hotelería eficiente; Playa Norte (Isla Mujeres, México) por su agua baja y cálida; y Bávaro (Punta Cana, República Dominicana) por su escala de servicios y acceso directo.

Qué ver y qué hacer sin salir del modo descanso

En Grace Bay, el plan es simple: caminatas largas con agua calma y snorkel suave cerca de los puntos protegidos por el arrecife.

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Eagle Beach invita a jornadas de lectura y atardeceres amplios, con servicios cercanos sin sensación de encierro.

En Seven Mile Beach, el plus es la combinación de mar plano y actividades tranquilas (paddle, salidas cortas en barco) con buena oferta de cafés.

Playa Norte suma una experiencia muy caribeña: entrar al agua sin profundidad, flotar y alternar con beach clubs.

En Bávaro, la ventaja es la infraestructura: desde spas hasta excursiones cortas si un día aparece la curiosidad (por ejemplo, navegación costera o visita a mercados locales).

Qué comer

El descanso también se mide por lo fácil que es comer rico. Buscá pescado y mariscos (ceviches en México; frituras y guisos criollos en Dominicana), conch en Turcas y Caicos, y en Aruba y Caimán platos con influencia caribeña-anglo: mariscos grillados, arroz con porotos, salsas picantes moderadas.

Para brindar: ron local o cócteles clásicos (con moderación si la idea es dormir siesta).

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Cuál es la mejor época para viajar al Caribe

Para más calma y mejores precios, mayo-junio y noviembre suelen equilibrar clima y ocupación.

La temporada más buscada va de diciembre a abril (más seco, más caro).

En agosto-octubre puede haber más lluvias y cambios de viento: sirve si priorizás presupuesto y flexibilidad.

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