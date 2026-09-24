Fiscalía peruana alerta que vehículos turísticos del desierto son "un peligro inminente"

"La Fiscalía Especializada en Prevención del Delito emite una exhortación urgente detallando las graves deficiencias de seguridad técnica y la legalidad de los tubulares en Huacachina", señaló el distrito fiscal de Ica, región del sur de Perú donde se ubica el desierto.

Una de las actividades más populares entre los visitantes nacionales e internacionales al oasis de Huacachina, que es una Zona de Conservación Regional (ZCR), es dar paseos por las dunas en estos vehículos, conocidos como tubulares o buggies y que normalmente tienen una fabricación rudimentaria, lo que ha generado varios accidentes en los últimos años.

El pasado 18 de julio, uno de estos buggies volcó por las dunas, dio tres vueltas de campana y dejó un saldo de diez heridos, entre ellos un turista estadounidense al que tuvieron que amputarle un brazo.

La Fiscalía indicó en su comunicado que ha constatado que estos vehículos "son ensamblados de manera artesanal a partir de componentes usados, carecen de controles de ingeniería que certifiquen su estabilidad o prevengan volcaduras".

Agregó que no tienen certificación de conformidad acreditada ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ni tienen planos, seguros, pruebas de impacto, vibración, resistencia o estabilidad.

Además, apuntó que operan en zonas de alto riesgo de volcamiento, exceden su capacidad de pasajeros y no cuentan con la autorización del fabricante ni con permisos del gobierno regional y/o instituciones para circular.

En sus inspecciones, la fiscalía ha observado que los buggies tienen recipientes inadecuados para combustible, lo que genera riesgo de explosión o incendio con turistas a bordo, también ha verificado que cuentan con un armado artesanal con piezas viejas.

El Ministerio Público exhortó al Gobierno Regional de Ica cumplir con la normativa de la zona protegida e iniciar acciones legales por el uso de las dunas como estacionamiento y por la circulación de vehículos ilegales.

También solicitó a la Municipalidad Provincial de Ica clausurar de forma definitiva los talleres de armado y gestionar un espacio de depósito para vehículos sin requisitos de ley y pidió a la Policía Nacional de Perú (PNP) realizar operativos continuos y llevar al depósito a todos los tubulares que no cumplan con las exigencias de ley.