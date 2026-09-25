Muere un turista mexicano en Machu Picchu tras sufrir una descompensación

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC) señaló en un comunicado que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 09:25 hora local (14:25 hora GMT) de este viernes, en una de las plataformas de la ruta 2 de la parte alta del sector de andenes de la ciudadela inca.

"El visitante Álvaro Sánchez Pérez, de 66 años de edad de nacionalidad mexicana, sufrió una descompensación mientras realizaba el registro fotográfico durante su visita", indicó el organismo regional adscrito el Ministerio de Cultura sin dar más detalles de la causa del fallecimiento.

Agregó que el personal del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu brindó asistencia inmediata al visitante y comunicó el hecho al personal de salud de la clínica ubicada en el ingreso de la ciudadela inca, así como a la Policía Nacional de Perú.

"Luego de la evaluación correspondiente, se constató que el visitante no presentaba signos de vida. El hecho fue comunicado al Ministerio Público para los procedimientos de ley", sostuvo la DDC al expresar "sus más sentidas condolencias a los familiares y allegados del visitante".

Machu Picchu se encuentra a 2.400 metros de altitud, 1.000 metros por debajo de la ciudad de Cusco, donde es habitual que los turistas sufran del llamado mal de altura, conocido en Perú como 'soroche', que puede ser grave si el visitante padece problemas cardíacos o respiratorios.