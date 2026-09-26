El Coliseo de Roma reabre después de tres días de luto por la muerte de un trabajador

El monumento ha vuelto a recibir visitantes desde las 8.30 hora local (6.30 GMT) de este sábado, según confirman sus gestores.

En los últimos tres días había permanecido cerrado después de que en la medianoche entre el martes y el miércoles un operario -un italiano de 22 años- muriera al caer de un altura de diez metros cuando trabajaba en la nueva iluminación.

La Fiscalía de Roma analiza la dinámica de la tragedia, sobre todo la cadena de seguridad de las obras, e investiga a siete personas.

El famoso Anfiteatro Flavio, de casi dos milenios de antigüedad, es el monumento más visitado de Italia con casi 15 millones de visitantes al año, según datos del 2024.

Durante estos días de inusual cierre, los turistas que se hayan visto afectados recibirán automáticamente un reembolso de la entrada.