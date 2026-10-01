Honduras espera la movilización de 500.000 turistas durante la 'Semana Morazánica'

Según el alto funcionario, la movilización de turistas generará una derrama económica de 600 millones de lempiras (22,2 millones de dólares) entre "hoteles, restaurantes, comercios, transportistas, artesanos, guías y pequeños emprendimientos vinculados al turismo".

La 'Semana Morazánica', este año bajo el lema 'Salí y quédate en Honduras', es una iniciativa gubernamental para fomentar el turismo interno, aprovechando que en octubre se registran tres días oficiales de asueto, el 3, por el nacimiento del prócer Francisco Morazán, hace 234 años; el 12, por el Descubrimiento de América, en 1492, y el 21, dedicado a las Fuerzas Armadas.

Los primeros dos días de los cinco de descanso para los empleados públicos son deducidos de sus vacaciones anuales. La empresa privada se sumará al asueto a partir del miércoles 7 de octubre.

La iniciativa gubernamental es apoyada por las alcaldías, la empresa privada y las cámaras de comercio y turismo que han trabajado en la promoción y preparación de diferentes destinos turísticos para ofrecer opciones de viaje de uno o varios días y alternativas para distintos presupuestos, señaló Ehrler.

Para brindar protección a los viajeros, la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) desarrollará un plan a partir del 3 de octubre que finalizará el día 11, cuando se prevé el regreso de muchos de los turistas.

El subsecretario de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), Luis Suazo, indicó que en el plan de protección participarán 30.782 personas, entre hombres y mujeres, y dispondrá de 328 ambulancias y 187 puntos de control en las principales carreteras del país, entre otros apoyos logísticos.