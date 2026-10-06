República Dominicana recibió más de 9,2 millones de visitantes entre enero y septiembre

Entre enero y septiembre, el país recibió 7.143.993 turistas por vía aérea y 2.097.253 en cruceros.

Solo en septiembre, la República Dominicana recibió 684.831 visitantes, un 16,4 % más que en el mismo mes de 2025, indicó Collado en rueda de prensa.

De ese total, 533.735 llegaron por vía aérea, lo que supone un aumento del 8,8 % con respecto a septiembre del año pasado.

Asimismo, arribaron 151.096 cruceristas, lo que representa un incremento del 54,7 % en términos interanuales.

Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor de turistas hacia la República Dominicana durante septiembre, con el 39 % del total.

Le siguieron Canadá (11 %), Colombia (9 %), Argentina (7 %), México y Puerto Rico (4 % cada uno), y Reino Unido y Brasil (3 % cada uno).

Por aeropuertos, Punta Cana (en el este y uno de los principales puntos turísticos del país) concentró el 47 % de las llegadas, seguido de Las Américas, en Santo Domingo, con el 32 %, y Cibao, en Santiago (norte), con el 12 %.

El Higüero (sur) aportó el 4 % y Puerto Plata (norte) el 3 %, mientras que La Romana (sureste) y Samaná (noreste) sumaron el 1 % cada uno.

Respecto a la procedencia de los vuelos, Estados Unidos aportó el 41 %, mientras que Panamá representó el 9 %, Colombia el 8 %, Canadá el 6 % y Puerto Rico el 5 %.

La ocupación hotelera alcanzó el 55 %, mientras que la satisfacción de los visitantes se situó en 4,4 puntos sobre una escala de cinco, de acuerdo con las cifras presentadas por el Ministerio de Turismo.