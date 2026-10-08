Cerca de 43.500 turistas hondureños visitan El Salvador durante la 'Semana Morazánica'

Según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, el número de turistas que se registra este año ya supera a los 43.008 que se contabilizaron en la 'Semana Morazánica' en 2025.

Migración y Extranjería proyecta que el ingreso total de turistas hondureños en esta semana -en la que los empleados públicos de la nación vecina tienen días feriados entre el 5 y el 9 de octubre- puede alcanzar los 48.300 visitantes.

Además, la entidad gubernamental reportó que el miércoles se registró la mayor cifra de ingresos con 8.612 turistas hondureños solo ese día y destacó que "el flujo de visitantes hondureños mantiene una tendencia al alza con 26.560 en 2023, 37.557 en 2024 y 43.008 en 2025".

La 'Semana Morazánica', este año bajo el lema 'Salí y quédate en Honduras', es una iniciativa gubernamental para fomentar el turismo interno, aunque este año miles de hondureños han optado por El Salvador, elogiado por sus vecinos por la seguridad que ha alcanzado al combatir a las pandillas con la llamada "guerra" contra estas bandas a través de un régimen de excepción.

De acuerdo con la ministra de Turismo, Morena Valdez, los ciudadanos de Honduras se mantienen junto a los de Guatemala y Estados Unidos como los principales extranjeros que visitan El Salvador.

Uno de los principales atractivos turísticos de El Salvador son sus playas, propicias para la práctica del surf y cercanas a la capital salvadoreña, lo que se combina con la inmediatez para pasar de un ambiente de playa a uno de montaña.

La ministra salvadoreña de Turismo ha señalado en reiteradas ocasiones que la seguridad es el principal factor detrás del crecimiento turístico en El Salvador, un país que durante años figuró entre los más peligrosos del mundo a causa de las violentas pandillas o maras.

Según ha dicho la funcionaria, esta imagen ha cambiado de forma significativa en la percepción de los visitantes extranjeros.

El Gobierno de Nayib Bukele mantiene vigente desde marzo de 2022 un régimen de excepción como estrategia central para combatir a las pandillas, que es cuestionado por activistas nacionales y extranjeros, pero aprobado por buena parte de la población.