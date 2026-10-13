Puerto Antequera: pesca, música y Feria de la Agricultura Familiar

Las actividades en Puerto Antequera se desarrollarán del jueves 15 al domingo 18 de octubre, con la participación de competidores, productores rurales, emprendedores y visitantes que podrán disfrutar de las propuestas organizadas para dinamizar el turismo interno en el departamento de San Pedro.

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Feria de productores, directamente de la finca a la mesa

Uno de los principales atractivos será la Feria de la Agricultura Familiar, impulsada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), prevista para el sábado 17 de octubre, desde las 07:00, en la Plaza General Marcial Samaniego, sobre la avenida Costanera.

La feria reunirá a productores de Puerto Antequera, San Pedro de Ycuamandyyú y Santa Rosa del Aguaray, con la participación de unas 120 familias productoras y ocho organizaciones. La propuesta busca promover la venta directa, sin intermediarios, y ofrecer alimentos frescos a precios justos.

Los visitantes podrán encontrar queso Paraguay, carnes variadas, gallinas y patos caseros, huevos, mandioca, batata, choclo, harina de maíz, miel, maní, hortalizas, frutas de estación, comidas a base de pescado, postres, plantas, flores y artesanías, entre otros productos. La disponibilidad estará sujeta al stock.

Competencia de pesca y festival musical

La programación también contempla el Concurso de Pesca, que tendrá sus jornadas principales el sábado 17 y el domingo 18 de octubre. La primera jornada comenzará a las 13:00 del sábado, mientras que el domingo la competencia se iniciará a las 09:30, con premiaciones previstas para las 15:00.

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El sábado por la noche, desde las 23:30, se realizará el Pirá Fest, con la presentación de Humbertiko & Urbanos, además de otras propuestas artísticas y recreativas.

El cronograma incluye igualmente la recepción de delegaciones, la instalación de expositores y emprendedores, la apertura oficial de la Expo Feria Local y una peña artística.

Con estas actividades, Puerto Antequera busca atraer visitantes, fortalecer la economía local y dar mayor visibilidad a sus productores y atractivos turísticos, aprovechando su ubicación a orillas del río Paraguay.