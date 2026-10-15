Taiwán promoverá el turismo sostenible en la Fitpar 2026

Paraguay se alista para la Feria Internacional de Turismo (Fitpar), que se llevará a cabo desde este viernes 16 hasta el domingo 18 de octubre. Los organizadores anuncian tres días para recorrer destinos, descubrir sabores y encontrarse con nuevas formas de vivir el turismo.

Según se informó, la Fitpar reúne a actores clave del sector, como agencias, hoteles, operadores, destinos y organismos, en un espacio de negocios, cultura y experiencias.

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Andrés Wen-Tien Kan, consejero adjunto de la Embajada de la República de China (Taiwán), comentó que Taiwán será presentador oficial de la Fitpar 2026 por dos año consecutivos a través de un apoyo de inversión.

Turismo sostenible

En esta edición, la propuesta del stand taiwanés tendrá como eje central la promoción del turismo sostenible. Asimismo, se espera recibir a personas interesadas en concretar negocios, capacitarse o conocer cómo acceder a las becas ofrecidas por la sede diplomática.

“La propuesta del stand taiwanés tendrá como eje central la promoción del turismo sostenible y se incentiva mediante sorteos, charlas y juegos. Asimismo, a través de una charla, se expondrán los avances de la cooperación técnica bilateral en el ámbito de la piscicultura, con especial énfasis en la producción de alevines”, apuntó.

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El espacio institucional estará ubicado en los stands 39 y 40 del recinto ferial, donde el público tendrá la oportunidad de degustar bocados a base de pescado..

Sorteo de un viaje a Taiwán

“Durante los tres días de la feria, el stand ofrecerá diversos juegos y actividades interactivas diseñadas para acercar las tradiciones taiwanesas al público paraguayo. Los participantes tendrán la oportunidad de obtener premios exclusivos”, añadió.

El principal atractivo de esta edición será el sorteo de un viaje a Taiwán entre los visitantes del stand.

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Por su parte, Marya Josse Martínez, del Departamento de Educación de la Embajada, manifestó que el público que asista a las charlas informativas sobre becas y turismo también tendrá la oportunidad de disfrutar de degustaciones gastronómicas y probar el tradicional té de burbujas. Además, los visitantes podrán llevar su nombre escrito en caracteres chinos.

El lugar

La Fitpar se desarrollará desde este viernes 16 hasta el domingo 18 de octubre en el Centro de Convenciones Mariscal. La entrada será gratuita, previo registro.