Taiwán destaca capacidades de Paraguay para desarrollo de la inteligencia artificial

El presidente de la República, Santiago Peña, participó hoy de la apertura de la tercera edición del Taiwan–Paraguay Technology Forum, que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones del Banco Central del Paraguay (BCP). El encuentro es organizado por la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay (UPTP) y la Embajada de Taiwán.

Conforme a los datos, el foro reúne durante dos jornadas a especialistas nacionales e internacionales para analizar la aplicación de la inteligencia artificial en áreas como productividad, energía, salud, agricultura, logística, ciberseguridad y gobierno digital.

En su discurso, el presidente Peña dijo que nuestro país avanza “hacia una participación activa en el desarrollo de la inteligencia artificial, aprovechando su disponibilidad de energía limpia y una población joven para atraer inversiones y generar empleos de mayor valor agregado”.

Por su parte, el embajador de Taiwán, Iván Lee, dijo que las capacidades de ambos países son complementarias. Indicó que Paraguay aporta energía limpia, talento joven y capacidad emprendedora, mientras que Taiwán suma su experiencia en innovación, semiconductores, digitalización y formación de recursos humanos.

El embajador del país oriental señaló que la cooperación para desarrollar infraestructura de inteligencia artificial abre una nueva posibilidad para unir esas capacidades. Aseveró que el desafío también requiere fortalecer la investigación, la ciberseguridad, la protección de datos y la articulación entre el sector público, las universidades y las empresas.

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Energía y tecnología para una nueva industria, dice Peña

En otro apartado de su discurso, Santiago Peña refirió que uno de los principales pasos de esta estrategia es el acuerdo alcanzado este año entre Paraguay y Taiwán para desarrollar un Centro de Cómputo de Inteligencia Artificial Soberana (Data Center Yguazú Digital), concebido para combinar la disponibilidad energética del país con la experiencia tecnológica taiwanesa.

Indicó que la iniciativa apunta a desarrollar infraestructura de manera progresiva y utilizar la capacidad de cómputo para los sectores productivos, los servicios públicos y la investigación.

El proyecto forma parte de los acuerdos suscritos durante la visita oficial del Presidente a Taiwán en mayo pasado. Su primera fase contempla un centro de 10 MW de capacidad de cómputo, bajo un esquema de cooperación entre ambos países, con una inversión estimada superior a US$ 300 millones.

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Formar el talento para acompañar la transformación

El rector de la UPTP, Jorge Duarte, señaló que jóvenes egresados de la institución ya participan en proyectos estratégicos del país y anunció que la universidad ampliará su formación de posgrado con la Maestría en Ciencias de la Ingeniería, recientemente habilitada por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), que incorporará una experiencia de intercambio académico en Taiwan Tech.

El titular de la UPTP, indicó, además, que la nueva sede, ubicada en la zona de (Ñu Guazú) cuya inauguración está prevista para el próximo año, buscará consolidarse como un punto de encuentro entre la academia, el Estado y el sector productivo para generar investigación y transferir tecnología hacia aplicaciones concretas.

martin.riveros@abc.com.py