Paraguay apuesta a Taiwán como aliado para desarrollar su industria

La histórica relación entre Paraguay y Taiwán tiene para el Gobierno un componente cada vez más vinculado al desarrollo industrial.

Frente al recurrente debate sobre las oportunidades comerciales que podría representar un acercamiento a China, el titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, defendió la decisión paraguaya de mantener sus vínculos con Taipéi y sostuvo que esa alianza está siendo utilizada para desarrollar sectores productivos que luego puedan competir también en otros mercados.

¿Por qué a la industria paraguaya le conviene más Taiwán que China?

En conversación con ABC, en el marco del Día de la Industria, conmemorado el pasado 8 de setiembre, Riquelme reconoció el enorme peso de China en el comercio internacional, pero cuestionó que el volumen de ese mercado sea suficiente para justificar un cambio en la política exterior paraguaya.

“China lo que tiene es un volumen interesante de compra, pero no necesariamente al mejor precio”, sostuvo.

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El ministro señaló que Paraguay optó por una estrategia de apertura y diversificación hacia otros mercados, particularmente en Asia, para colocar su producción y disminuir la dependencia de un eventual acceso directo al mercado chino.

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La posición paraguaya respecto a Taiwán, según explicó, tampoco responde únicamente a cuestiones comerciales. Riquelme ubicó la decisión dentro del alineamiento geopolítico del país con Estados Unidos y sus aliados, además de destacar los vínculos históricos y los principios compartidos con Taiwán.

En 2027, Paraguay y Taiwán cumplirán 70 años de relaciones diplomáticas, una relación que el Gobierno pretende llevar cada vez más desde la cooperación tradicional hacia una alianza económica, tecnológica y productiva.

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De la cooperación al desarrollo industrial

Riquelme señaló que desde 2018 Paraguay comenzó a plantear la necesidad de transformar el vínculo con Taiwán, buscando que la cooperación contribuya también al desarrollo de capacidades productivas.

“Nosotros también queremos que ustedes ayuden a desarrollar a nuestro país en materia industrial”, recordó sobre el planteamiento realizado a las autoridades taiwanesas.

Ese cambio de enfoque se refleja actualmente en la agenda bilateral. Durante 2025, ambos países acordaron profundizar una agenda orientada al desarrollo industrial, tecnológico y comercial, con énfasis en cooperación productiva y transferencia de conocimientos.

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Una de las principales herramientas ha sido la ampliación del acceso preferencial de productos paraguayos al mercado taiwanés. El acuerdo bilateral contempla actualmente numerosos productos con arancel cero, entre ellos cortes de carne bovina y porcina, harina de trigo, almidón de maíz, fécula de mandioca y otros bienes nacionales.

En 2025, además, entró en vigencia una nueva ampliación que concedió arancel cero a 17 productos paraguayos, entre ellos carne porcina, harina de trigo y alcohol etílico industrial.

Para Riquelme, la importancia de estas preferencias no debe medirse únicamente por cuánto Paraguay puede vender inmediatamente a Taiwán. El objetivo es utilizar ese mercado como una plataforma que genere suficiente demanda para justificar nuevas inversiones industriales dentro del país.

El cerdo, ejemplo de la estrategia

La carne porcina es uno de los ejemplos que el Gobierno utiliza para explicar esta estrategia. Taiwán se convirtió en el principal destino de las exportaciones paraguayas del producto y la eliminación de aranceles abrió nuevas perspectivas para ampliar toda la cadena productiva.

El arancel cero para determinados cortes de carne porcina paraguaya entró plenamente en vigencia en julio de 2025, eliminando una barrera que anteriormente llegaba al 12,5%. “Estamos viendo un sinnúmero de inversiones que se van a hacer en lo que es la industrialización de la carne porcina en Paraguay”, señaló Riquelme.

El planteamiento del ministro es utilizar la demanda taiwanesa para aumentar primero la capacidad productiva paraguaya. “Una vez que nosotros generemos esas capacidades podemos ir a conquistar cientos de otros mercados con la carne porcina que se generó a través de la oportunidad que nos dio Taiwán”, explicó.

Además de Taiwán, la producción porcina paraguaya cuenta actualmente con oportunidades en destinos como Filipinas, Emiratos Árabes Unidos y Singapur, mientras el MIC busca atraer nuevas inversiones para ampliar la industrialización del sector.

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Industrializar primero, conquistar mercados después

La visión que planteó el ministro busca replicar ese modelo en otras cadenas productivas. En lugar de considerar la apertura de un mercado solamente como una oportunidad para aumentar exportaciones, el objetivo es utilizar esa demanda como incentivo para instalar capacidad industrial dentro de Paraguay.

Riquelme sintetizó esa estrategia en la necesidad de aprovechar mercados como el taiwanés para “generar capacidades” que permitan industrializar la materia prima y exportar un producto de mayor valor agregado.

Bajo esa perspectiva, el Gobierno sostiene que la relación con Taiwán puede ofrecer algo más que un destino para las exportaciones paraguayas: un mercado desde el cual construir nuevas capacidades industriales que luego permitan a Paraguay competir en otros destinos del mundo.